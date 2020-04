20 nouveaux cas en Nouvelle-Écosse, pour un total de 193

Cinq personnes sont toujours hospitalisées. On compte 16 personnes rétablies après avoir contracté la maladie, soit cinq de plus que ce qui avait été annoncé mercredi.

Il existe un cas confirmé de transmission dans la communauté, annoncé plus tôt cette semaine, et d'autres cas semblables sont prévus, selon les autorités de santé publique.

Dans sa mise à jour quotidienne sur l'évolution du coronavirus, le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, a souligné que 9 % des cas confirmés de COVID-19 dans la province font l'objet d'une enquête pour déterminer s'ils sont le résultat d'une transmission du virus dans la communauté.

Jeudi, le gouvernement provincial a obtenu la prolongation jusqu’au 19 avril de l’état d’urgence décrété le 22 mars.

Les cas de COVID-19 par région maintenant connus

La Nouvelle-Écosse publie à présent le nombre de cas d’infection par région de la province et d’autres données statistiques sur l’évolution du coronavirus.

Stephen McNeil (gauche), premier ministre de la Nouvelle-Écosse, et le Dr Robert Strang (droite), médecin-hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, le 26 mars 2020. Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Si l’âge des Néo-Écossais qui ont contracté la COVID-19 va de moins de 10 ans à plus de 80 ans, on remarque jeudi qu’environ le tiers des personnes atteintes a entre 20 et 44 ans.

Des cas ont été répertoriés dans toutes les régions de la province. La zone centrale, où se trouve notamment la capitale, Halifax, est celle qui compte le plus de cas confirmés, avec 118. On a recensé 32 cas dans l'ouest de la Nouvelle-Écosse, 22 dans le nord de la péninsule de Nouvelle-Écosse, et 21 au Cap-Breton.

Le secteur où se trouvent les personnes atteintes est déterminé par le lieu où l'échantillon a été prélevé aux fins d'analyse, et non par le lieu de résidence du patient, précise la province.

Environ 51 % des personnes atteintes sont des femmes et 49 % des hommes.

Contagion possible dans une maison funéraire

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse a annoncé une possible exposition au coronavirus dans une maison funéraire et une caserne de pompiers du comté de Pictou.

Il s’agit de l'entreprise funéraire Eagles Funeral Home et de la caserne de pompiers Alma (Alma Fire Hall), deux endroits situés dans la communauté de Westville, près de Stellarton.

Un individu qui n’avait pas de symptômes de la COVID-19 y était présent, a indiqué le Dr Robert Strang, et a par la suite été déclaré positif à la maladie.

La caserne de pompiers à Westville, en Nouvelle-Écosse, en septembre 2018. Photo : Google Street View, septembre 2018

Il y a deux semaines que les personnes qui étaient présentes à ces endroits ont été exposées à un risque de contagion. La période de 14 jours d’isolement se termine donc pour elles, et la Régie de la santé leur demande de continuer à être attentives à l’apparition de symptômes.

La fièvre, la toux sèche et, dans les cas les plus sévères, de la difficulté à respirer sont parmi les symptômes les plus courants de la COVID-19.

Tests de dépistage

Ces derniers jours, entre 900 et 1000 tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués quotidiennement à Halifax.

La Nouvelle-Écosse a maintenant effectué 7639 tests de dépistage au total, dont 7446 ont été négatifs et 193 positifs.

Nouvelle aide aux travailleurs et aux entreprises

Le premier ministre Stephen McNeil a annoncé jeudi un fonds de 20 millions de dollars pour aider les travailleurs ayant perdu leur emploi à cause de la pandémie.

Le gouvernement provincial enverra un chèque de 1000 $ aux personnes admissibles afin de les aider à traverser la période entre la perte de leur emploi et l’arrivée de paiements d’assurance emploi.

Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, le 22 mars 2020. Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

L’objectif est de mettre de l’argent dans les mains des travailleurs affectés le plus rapidement possible , a affirmé M. McNeil jeudi.

La province annonce de plus un autre fonds de 20 millions de dollars destiné aux entreprises qui perdent des revenus à cause du coronavirus. Celles qui y sont admissibles recevront un montant équivalent à leur revenu brut d’avril 2019 ou de février 2020, jusqu’à concurrence de 5000 $.

Le bilan du coronavirus en Atlantique

En date du jeudi 2 avril, les provinces de l'Atlantique recensent 489 cas, soit 39 de plus que mardi.

Il y en a 193 (+20) en Nouvelle-Écosse, 91 (+10) au Nouveau-Brunswick, 183 (+8) à Terre-Neuve-et-Labrador et 22 (+1) à l'Île-du-Prince-Édouard.

Il s’agit d’une hausse de 8,7 % par rapport aux chiffres signalés par les quatre provinces mardi.

En Atlantique, 19 personnes sont hospitalisées : 4 au Nouveau-Brunswick, 5 en Nouvelle-Écosse et 11 à Terre-Neuve-et-Labrador. Aucun cas n’a nécessité une hospitalisation jusqu’à présent à l’Île-du-Prince-Édouard.

Dans les quatre provinces, 51 personnes qui ont contracté la maladie sont guéries.