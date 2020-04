COVID-19 : 11 cas de plus en Outaouais, pour un total de 75

On rapporte une augmentation de 11 cas de COVID-19 en Outaouais jeudi. Le nombre total de personnes malades est maintenant de 75.

Pour l'ensemble du Québec, le nombre de cas s’élève désormais à 5518. Il s’agit d’une augmentation de 907 cas par rapport à mercredi. On a également signalé trois décès de plus, ce qui porte le nombre de morts à 36.

Jeudi, 365 citoyens sont hospitalisés en raison du coronavirus et, parmi eux, 96 se trouvent aux soins intensifs.

Lors de son bilan quotidien, le premier ministre François Legault s'est montré optimiste. Il a indiqué que le nombre de mort par millier d'habitants est bien moins important au Québec qu'aux États-Unis ou en Europe. Il a ajouté que l'objectif premier du gouvernement était de limiter les décès.

Québec moins tolérant envers les récalcitrants

Avant même de faire son bilan, le premier ministre a annoncé que les policiers étaient désormais autorisés à être moins tolérants envers ceux qui ne respectent pas les mesures de confinement et de distanciation sociale.

C’est sérieux, il y a des vies qui sont en danger. François Legault, premier ministre du Québec

On ne peut pas accepter qu’une grande majorité fasse des efforts et que ces efforts-là soient anéantis parce que quelques personnes ne prennent pas ça au sérieux , a-t-il dit.

M. Legault a souligné que les policiers pouvaient remettre des amendes aux gens qui s’adonnent à des rassemblements ou qui font des déplacements non essentiels.