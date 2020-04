COVID-19 : nouvelles cliniques de dépistage à Casselman et à Cornwall

Clinique de dépistage de la COVID-19 à Casselman. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Ces deux centres sont réservés aux personnes dont les symptômes sont moyens ou qui s’aggravent sans toutefois être graves , peut-on lire dans un communiqué du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO). On peut aussi y lire qu'ils permettront idéalement de réduire les risques de propager le virus dans les hôpitaux et les cabinets de médecin pour ainsi mieux protéger les travailleurs de la santé et les autres patients de l’infection au COVID-19 .

Il y avait, jeudi, 26 cas confirmés de COVID-19 dans l'est ontarien.

Le BSEOBureau de santé de l’est de l’Ontario , en partenariat avec l’Hôpital général de Hawkesbury ainsi que l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC), opère ces centres de test de COVID-19.

La clinique avec service au volant de Casselman est située au 872, rue Principale. Les installations extérieures sont ouvertes du lundi au vendredi chaque semaine, de 9 h à 15 h.

La clinique de dépistage de la COVID-19 à Casselman Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Le Centre communautaire de santé mentale et de dépendances de Cornwall, situé au nord de l’ HCCHôpital communautaire de Cornwall , au 850, avenue McConnell, servira de site de test temporaire. Ces installations sont accessibles sur rendez-vous seulement. Le BSEOBureau de santé de l’est de l’Ontario demande aux résidents touchés d’appeler le centre au 613-935-7762 entre 8 h 30 et 15 h 30, du lundi au vendredi pour prendre rendez-vous.

On veut prendre le pouls de ce qui se passe dans la communauté. Est-ce que la COVID-19 est très présente? Ça nous donne une chance de pouvoir évaluer et préparer nos tactiques différemment dans les prochains jours. Nicole Laplante, directrice de protection de la Santé du BSEO Bureau de santé de l’est de l’Ontario

Selon Mme Laplante, les résultats des tests seront communiqués avec les patients de 5 à 7 jours après la prise de l’échantillon.

Les délais d'attente seront moins longs d'ici quelques jours promet la santé publique. Selon le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste, les résultats des tests pourront être connus dans un délai de 24 à 48 heures en raison du rattrapage réalisé par les laboratoires d'Ottawa.

Un résident de la région de Casselman passe au service au volant de la clinique de dépistage de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Des résidents stressés

Stéphane, un résident de Limoges, ressent des symptômes associés à la COVID-19 depuis quelques jours. Il s’est présenté au centre de Casselman avec sa conjointe, qui ressent les mêmes symptômes. Il s'est dit très heureux de l'ouverture de ce centre.

Stéphane de Limoges est venu se faire dépister pour la COVID-19 à Casselman jeudi. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

On a été à un centre de test hier à Ottawa et ils nous ont renvoyés nous disant qu’ils prennent juste les gens essentiels. On a vu que celui-ci était ouvert ce matin et nous sommes venus le plus vite qu’on pouvait. Stéphane, résident de Limoges

Une particularité distingue le centre de test de Cornwall : les personnes qui s’y présentent pour le test sont accueillies par un conseiller en santé mentale et en toxicomanie , explique par voie de communiqué Jeanette Despatie, présidente et directrice générale de l’ HCCHôpital communautaire de Cornwall .

Nous reconnaissons que l’anxiété et le stress sont un facteur pour bien des gens de la communauté pendant cette période particulièrement difficile et nous espérons que ce soutien pourra les aider , conclut-elle.

Les personnes symptomatiques qui ont 70 ans ou plus, qui ont des maladies chroniques ou dont le système immunitaire est compromis devraient appeler le BSEOBureau de santé de l’est de l’Ontario directement au 613-933-1375 ou 1-800-267-7120, au lieu de se rendre dans ces centres de service au volant.

Le BSEOBureau de santé de l’est de l’Ontario rappelle que toute personne présentant des symptômes graves tels que des difficultés respiratoires devrait composer le 911 ou aller à l’urgence de leur hôpital le plus près.

Des centres similaires pourraient être ouverts à Rockland et Alexandria dans les prochains jours indique la santé publique.