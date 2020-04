Top Gun : Maverick est repoussé en décembre

Cette production mettant en vedette Tom Cruise a annoncé qu’en raison de la pandémie de coronavirus, le film ne sortirait pas comme prévu le 24 juin, mais bien le 23 décembre prochain.

C’est donc à l’hiver que les fans pourront voir Tom Cruise remettre ses emblématiques lunettes de soleil Ray-Ban, son t-shirt blanc et son blouson en cuir pour incarner à nouveau Pete Mitchell, dont le nom de code est Maverick. Celui-ci est désormais formateur en pilotage d’avions de chasse.

Il partage notamment l’écran avec Val Kilmer, qui reprend également son rôle d’Iceman, Jon Hamm et Ed Harris.

Une tonne de films reportés

Le studio a aussi annoncé qu’Un coin tranquille, 2e partie, qui aurait dû sortir le mois passé, est désormais prévu pour le 4 septembre. Le nouveau film de Bob l’éponge a été repoussé de mai à la fin de juillet.

Tous les grands studios hollywoodiens ont repoussé la sortie de grosses productions cinématographiques en raison de la COVID-19. C’est le cas notamment de Black Widow et de Mulan, de Disney; de Wonder Woman 1984, de Warner Bros.; de Ghostbusters : l'au-delà et de Morbius, de Sony; de la suite de Rapides et dangereux, F9, de Paramount; et du plus récent James Bond, Mourir peut attendre, de MGM.