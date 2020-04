Aucun nouveau cas de coronavirus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Mercredi, le bilan ne s’était alourdi que d’un seul cas. La répartition des personnes atteintes sur le territoire régional, tel que divulgué mercredi, est toujours en vigueur.

Taux par 100 000 habitants

La région continue de bien faire quant au nombre de cas confirmés par 100 000 habitants. Selon les données de l'Institut national de la santé publique, il y a encore aujourd'hui 11 cas confirmés de COVID-19 par 100 000 habitants au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les deux seules régions avec des taux plus bas sont le Bas-Saint-Laurent (10) et le Nord-du-Québec (7). À l'autre bout du spectre, la région de Montréal a un taux 11,5 fois plus élevé avec 128 cas par 100 000 habitants. Viennent ensuite Laval (93), l'Estrie (82), la Mauricie-Centre-du-Québec (61) et Lanaudière (59). Les deux autres régions limitrophes au Saguenay-Lac-Saint-Jean comptent un taux de 47 par 100 000 pour la Côte-Nord et 36 pour la Capitale-Nationale.

Portrait provincial

Au Québec, le nouveau portrait de la situation fait état de 5518 cas, soit 907 de plus que la veille. Il s'agit de la hausse la plus importante en 24 h. Le nombre de décès grimpe à 36 dans la province.

Plus de détails à venir