Legault demande à la police de sévir pour faire respecter les règles de distanciation

Il va falloir être un peu plus ferme et s'assurer que les consignes sont respectées , notamment en distribuant plus de constats d'infraction, a-t-il déclaré dans les premières minutes de sa conférence de presse quotidienne, jeudi.

Le montant des amendes pour ce type d'infraction oscille entre 1000 $ et 6000 $ par personne, a rappelé M. Legault.

Selon lui, c'est tout ce que méritent les gens qui ne respectent pas les consignes .

Je ne peux pas accepter qu'une grande majorité fasse des efforts et que ces efforts-là soient anéantis parce que quelques personnes ne prennent pas ça au sérieux. François Legault, premier ministre du Québec

La santé publique du Québec fait état de 5518 cas confirmés de COVID-19, soit 907 de plus que mercredi. Jamais la province n'a connu une hausse aussi importante en 24 heures.

Les autorités déplorent également 3 nouveaux décès, ce qui porte le bilan total à 36 morts au Québec.

Le nombre de cas augmente, mais si on se compare, si on regarde les décès [...] en pourcentage de la population, on a beaucoup moins de décès au Québec qu'aux États-Unis et dans les pays d'Europe , a souligné M. Legault.

Selon ce même bilan, 365 personnes contaminées à la COVID-19 sont hospitalisées, dont 96 aux soins intensifs. Plus de 4870 autres personnes sont en attente des résultats d'un test de dépistage.

Le gouvernement Legault consacrera par ailleurs 287 millions de dollars pour augmenter la rémunération des travailleurs de la santé qui sont aux premières lignes de la lutte au coronavirus.

Cette enveloppe budgétaire, dont les détails seront présentés cet après-midi par le président du Conseil du trésor Christian Dubé et la ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann, permettra de bonifier les salaires de ceux qui sont directement en contact avec les malades , a affirmé le premier ministre.

Plus de détails à venir