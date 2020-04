Le site web de la sécurité sociale italienne victime d’une attaque informatique

L’INPS a reçu quelque 339 000 demandes dans les 24 heures suivant le lancement de ce programme gouvernemental.

Nous avons été victimes de plusieurs attaques ces derniers jours et cela a provoqué une panne majeure. Elles se sont poursuivies aujourd’hui et nous avons fermé le site web , a dit Pasquale Tridicio en entrevue avec le réseau RAI.

Selon plusieurs médias italiens, le site de l’INPS a connu des difficultés techniques importantes dès que l’aide financière était offerte.

Le gouvernement italien a imposé un confinement national le 9 mars pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus, qui a fait plus de 12 500 victimes italiennes en six semaines.

Ces restrictions ont paralysé la majeure partie de l’activité économique en Italie, incitant le gouvernement à mettre en place des mesures d’aide pour les personnes affectées.

Des Italiens sceptiques

L’expert en cybersécurité italien Francesco Bellini a affirmé au quotidien La Repubblica que des pirates n’avaient rien à voir avec la fermeture du site de l’INPS, et que tous les experts sont d’accord sur ce point.

Le site de l’INPS est le résultat d’années d’une course vers les prix les plus bas et souffre des mêmes problèmes typiques de l’administration publique : il est sous-dimensionné et mal conçu , dit-il.

Fancesco Bellini estime que le site de l’INPS n’a pas la capacité de gérer une quantité importante de trafic parce qu’il a entre autres mal optimisé son processus de mise en cache, censé alléger la charge sur les serveurs.

Le spécialiste concède toutefois qu’une attaque par déni de service distribué (DDoS), qui consiste à rendre un serveur indisponible en le surchargeant de requêtes et à le mettre hors service, aurait pu paralyser le site, mais que cela ferait encore preuve de sa mauvaise conception.