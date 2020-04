Tim Hortons essuie son lot de critiques

Elles notent que plusieurs automobilistes continuent d'y faire la file augmentant ainsi la circulation dans les communautés.

Tim Hortons a fermé ses salles à manger pour empêcher la propagation du virus, mais son service au volant demeure ouvert.

James Grégoire, directeur des opérations de la chaîne Tim Hortons au Canada, explique que le service de commande à l'auto reste ouvert pour continuer à offrir un service aux gens qui sont sur « la ligne de front ».

Nous continuons a offrir ce que l’on considère comme un service important pour les Canadiens et Canadiennes, surtout pour ceux qui travaillent sur les lignes de front, tels que les travailleurs dans le domaine de la santé, les paramédicaux, la police, les camionneurs, les pompiers et évidements plusieurs autres qui doivent travailler durant cette pandémie , explique-t-il.

James Grégoire est directeur des opérations de la chaîne Tim Hortons au Canada. Photo : Gracieuseté/James Grégoire

Le directeur des opérations indique que Tim Hortons va continuer de suivre les directives des autorités de la santé publique et que des mesures ont été prises pour protéger à la fois les clients et les employés.

On a mis plusieurs procédures en place pour assurer la santé et la sécurité des membres de notre équipe, mais aussi pour nos invités. Ceux qui procèdent à la transaction [...] ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont préparer les produits , ajoute-t-il. Les employés doivent se laver les mains plus fréquemment.

Les pratiques mises place visent à limiter les contacts entre les clients et les employés.

Avec les informations de René Landry