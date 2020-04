Un employé de la Fonderie Horne atteint de la COVID-19

L'entreprise en a fait l'annonce dans un communiqué envoyé en fin d'avant-midi jeudi.

Selon la fonderie, le travailleur aurait été en contact avec un membre de sa famille qui avait assisté aux funérailles du 13 mars, important foyer de contagion.

L'employé se porte bien et n'est pas hospitalisé. Selon l'entreprise, un plan avait déjà été mis en place au cas où un employé serait atteint, ce qui lui a permis d'agir rapidement.

Nous pouvons affirmer que les meilleures mesures ont été mises en place pour freiner la propagation du virus au sein des employés présents sur le site , affirme-t-on dans le communiqué.

La fonderie affirme que l'employé faisait du télétravail, ne s'est présenté au site qu'à quelques reprises durant les dernières semaines et n'aurait fréquenté que les locaux administratifs, qui ont par la suite été désinfectés.

L'entreprise indique également que les mesures de distanciation de deux mètres et les mesures de prévention d'hygiène ont été respectées à la lettre, et juge ainsi que le risque de contamination des autres employés est « très faible ».

Toutes les personnes ayant été en contact avec l'employé infecté ont été placées en isolement volontaire pour 14 jours.