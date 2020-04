Terre-Neuve-et-Labrador dépiste 8 nouveaux cas

De plus, 11 patients ont été hospitalisées et 4 d’entre eux sont aux soins intensifs. Dix personnes ont récupéré.

La province a recensé les nouveaux cas l’est de l’île de Terre-Neuve.

Terre-Neuve-et-Labrador demeure la province atlantique la plus touchée par la COVID-19 à l'heure actuelle et la deuxième province au Canada proportionnellement à sa population.

Il n’y a présentement aucun cas de la COVID-19 dans les maisons de retraite ou dans les centres de soins de longue durée.

Annulation des examens

Le ministre de l’Éducation, Brian Warr, indique que tous les examens finaux des écoles secondaires sont annulés, mais que les cours vont se poursuivre en ligne. Les conseils scolaires de la province annonceront plus de détails sur la reprise des cours jeudi après-midi, ajoute-t-il.

L’annulation des examens ne veut pas dire que l’apprentissage est fini et que l’année scolaire est terminée , indique M. Warr.

Les notes actuelles des élèves, en fonction des résultats obtenus aux évaluations réalisées avant le 13 mars dernier, seront communiquées aux élèves et aux familles d’ici le 22 avril.

Les élèves en 12e année qui étaient en voie de réussir sont assurés d’obtenir leur diplôme d’études secondaires. Les conseils scolaires créeront des programmes pour élèves qui n'entrent pas dans cette catégorie.

L’Université Memorial et le College of the North Atlantic ont déjà été contactés par la province. Ces établissements d'études postsecondaires ont déclaré qu'ils allaient modifier leurs exigences d’admission pour les élèves à la 12e année.