La pandémie, une pause salutaire pour la formation des éducatrices à la petite enfance

C’est du moins le constat que font Manon Barbe et Mélanie Coulombe, cofondatrices de la plateforme Cible Petite Enfance, un projet 100 % abitibien qui offre des formations partout au Québec depuis 2017.

Entre le 16 et le 26 mars, pas moins de 27 000 formations ont été complétées sur la plateforme Cible Petite Enfance, une hausse de plus de 40 %.

Même si les services de garde opèrent toujours pour les services essentiels, moins d’enfants les fréquentent et l’horaire de travail des éducatrices est allégé. Selon Manon Barbe, le besoin de profiter de ce temps pour parfaire la formation vient à la fois des directions des services de garde, mais aussi des éducatrices elles-mêmes.

C’est un élan du réseau. Les éducatrices ne veulent pas perdre le focus. Il y a plein de défis aussi pour l’après-pandémie. Tout le monde veut être bien équipé. Les gestionnaires ont à coeur de garder leur équipe motivée , précise-t-elle.

La période de confinement donne davantage de temps aux éducatrices pour suivre des formations en ligne. Photo : iStock

Manon Barbe croit donc que l'initiative des éducatrices de se former et d'accroître ses connaissance pendant crise actuelle aura un impact positif à long terme sur la qualité éducative du réseau de la petite enfance.

On a des témoignages d’éducatrices qui oeuvrent depuis 25 ans dans le réseau, pour qui une mise à jour a fait du bien, qui voient des choses à améliorer dans leur travail, raconte Manon Barbe. Ça les aide aussi à garder une routine et un équilibre psychologique. Ça va avoir un impact direct sur la qualité éducative du réseau et ça nous rend vraiment fières.

Services gratuits

En plus de desservir sa clientèle, Cible Petite Enfance a aussi ouvert de nouveaux services à l’attention des parents via sa page Facebook. Ainsi, un webinaire gratuit est présenté tous les jeudis après-midis pour les parents et les éducatrices, sur des sujets variés comme la nutrition lors d’un moins grand accès aux aliments, ou encore le développement des enfants qui doivent rester à la maison.

De plus, une histoire aux enfants est racontée par Émilie Lemay en Facebook live tous les matins à 10h, du lundi au vendredi, avec une suggestion d’activité en lien avec cette histoire.