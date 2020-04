Jusqu’à 25 cm de neige attendue au Manitoba

Il faudra encore s'armer de patience avant la venue du printemps. Entre 15 cm et 25 cm de neige tomberont dans les prochains jours au Manitoba, selon les prédictions d’Environnement Canada.

Un avertissement de chute de neige a été publié jeudi pour la région de Winnipeg, le sud-est du Manitoba, le centre de la province et certaines parties du nord-ouest.

Jusqu'à 10 cm de neige sont attendus dans la vallée de la rivière Rouge et la région d'Entre-les-Lacs jeudi, selon Environnement Canada.

Entre 5 et 10 cm supplémentaires devraient s'accumuler ce soir et cette nuit, ainsi que quelques centimètres de plus vendredi.

Près de 3000 clients d’Hydro Manitoba ont été privés d’électricité jeudi matin, vers 7 h 30, à cause des conditions climatiques. Parmi eux, 2350 se trouvaient à Winnipeg.

À 9 h 15, 1635 personnes étaient encore touchées par des pannes de courant dans la capitale manitobaine, d’après les informations d’Hydro Manitoba.

Mercredi, les chutes de neige dans le sud et le centre du Manitoba avaient forcé la fermeture de plusieurs routes.