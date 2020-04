Une usine de tentes gonflables se réadapte pour aider à lutter contre la COVID-19

Cependant, l’entreprise terre-neuvienne – qui fabrique des structures à la fois gonflables et légères, mais aussi solides et facilement transportables – espère bientôt fournir des tentes pour des services d’urgence gérant la pandémie de la COVID-19.

Les clients majeurs n’ont pas disparu, mais ils ont suspendu les projets liés à la pétrochimie et la raffinerie sur lesquels on travaillait , explique la directrice des opérations, Kay Riggs.

Alors on essaie de se réadapter pour répondre aux besoins de l’industrie des soins de santé et pour aider à lutter contre la pandémie. Kay Riggs, directrice des opérations, Dynamic Air Shelters

Environ 55 personnes travaillent à l’usine de Dynamic Air Shelters à Grand Bank, dans la péninsule de Burin. Ils ont déjà produit des dômes allant jusqu’à 90 000 pieds carrés pour leurs clients les plus importants, les sociétés minières et pétrolières.

Dynamics Air Shelters produit principalement des structures temporaires pour des compagnies pétrolières, mais la société a déjà fabriqué des tentes pour des services d'urgence. Photo : Gracieuseté - Dynamic Air Shelters

Mais ils sont aussi capables de fabriquer des tentes moins grandes qui pourraient servir d’espaces supplémentaires pour épauler les hôpitaux.

Se préparer pour les commandes possibles

Alors que l’équipe commerciale de Dynamic Air Shelters soumet des propositions aux entreprises et aux gouvernements au Canada, mais aussi au Nigéria, en Australie et à Puerto Rico, Kay Riggs et les travailleurs d’usine à Grand Bank reconfigurent leurs installations et leurs machines pour se préparer pour de nouvelles commandes.

Si on n’a pas de commandes, nos travailleurs vont commencer, après deux ou trois semaines, à manquer de choses à faire. Alors on essaie d’être occupé pour éviter une telle situation , indique Mme Riggs.

Kay Riggs explique que le transport du produit final devient de plus en plus compliqué à cause des restrictions sur les déplacements. Les limitations au nombre de passagers à bord le traversier de Marine Atlantique peuvent mener à des retards. Le transport aérien peut aussi rendre le coût des produits trop cher pour certains acheteurs.

Mme Riggs indique que les tentes sont conçues pour être transportées par avion. En 2010, par exemple, un dôme acheté par une société minière avait été déployé à partir d’un hélicoptère.

Pour les régions où le transport des produits doit se faire par avion, comme le nord du Canada, les structures produites par Dynamic Air Shelters pourraient être une option viable.