Le festival Métro Métro annulé à cause du coronavirus

L’annonce, dans les dernières semaines, des mesures pour limiter le plus possible la transmission et la propagation [de la maladie] COVID-19 ainsi que la prolongation de la fermeture des frontières nous obligent à prendre une décision déchirante.

L'organisation affirme que la décision a été prise conjointement avec la Régie des installations olympiques, ainsi que l’ensemble des artistes et des partenaires.

Reporté à 2021

Dans son communiqué, l’équipe explique avoir pris une décision « réfléchie, qui veille à la sécurité et à la santé de la population », et que le festival va « revenir en force en 2021 ».

Les personnes qui ont acheté leur laissez-passer recevront dans leur boîte de courriel la marche à suivre pour obtenir un remboursement intégral. Étant donné la quantité limitée de « laissez-passer week-end », ceux et celles qui le souhaitent peuvent conserver le leur et il sera valide pour le festival de 2021.

Le festival Métro Métro, qui en était à sa deuxième année, devait avoir lieu du 15 au 17 mai au Parc olympique de Montréal. Il devait se tenir au même moment que le festival de musique Santa Teresa, qui a pour sa part annoncé son annulation la semaine dernière.