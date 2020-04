Pas de retour en classe ce printemps au Nouveau-Brunswick

Les écoles du Nouveau-Brunswick vont demeurer fermées pour le reste de l’année scolaire 2019-2020 et le calendrier ne sera pas prolongé, annonce le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy. Mais tous les élèves qui étaient en voie de réussir devraient passer au niveau scolaire supérieur ou obtenir ses crédits, assure-t-il.

Le ministre encourage tout de même les parents à poursuivre l’éducation de leurs enfants malgré la fermeture des écoles. Les autorités scolaires francophones et anglophones communiqueront avec les parents dans les prochains jours.

Les parents auront certes un rôle important pour veiller à ce que leurs enfants consacrent un certain temps encore à progresser dans leur parcours scolaire à l’aide du matériel pédagogique qui sera fourni par les écoles , explique Dominic Cardy.

Le ministère recommande que les élèves de la maternelle à la douzième année consacrent d’une à deux heures et demie par jour d'apprentissage à la maison et au moins 30 minutes à la lecture et 30 minutes à l'activité physique.

Il est cependant important de préciser que nous ne demandons pas aux familles de recréer une classe dans leur maison ou de jouer pleinement le rôle d’un enseignant. Nous comprenons également que chaque famille a un environnement familial différent et que certaines familles se heurtent à des obstacles technologiques. Ces familles devraient collaborer avec le personnel enseignant et les éducatrices pour trouver des solutions qui répondent à leurs besoins , ajoute le ministre Cardy.

Un diplôme malgré tout

Tous les élèves en douzième année en voie de réussir vont recevoir leur diplôme et leur admission à une institution postsecondaire ne devrait pas être compromise, selon M. Cardy.

Je suis vraiment content de vous dire que tous les élèves qui, en janvier 2020, étaient prêts à passer au prochain niveau scolaire pour l’année d’étude 2020-2021 le feront. Aux élèves de douzième année qui en janvier dernier étaient en voie de terminer leurs études en juin 2020, je peux vous assurer que vous obtiendrez votre diplôme à temps et que vous recevrez un diplôme d’études secondaires du Nouveau-Brunswick , précise Dominic Cardy.

Quant aux cérémonies de remise des diplômes et autres activités traditionnellement organisées à cette occasion, une décision sera prise dans les prochaines semaines en collaboration avec le bureau de la médecin hygiéniste en chef, ajoute le ministre Cardy.

Les écoles demeurent fermées pour réduire les risques de contagion des élèves et du personnel durant la pandémie de COVID-19.