Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence a une nouvelle DG

Elle vient remplacer le directeur général par intérim Jacques Savard, qui avait reçu le mandat, de la part de la Ville de Montréal et du ministère de la Sécurité publique du Québec, de permettre la stabilité et la continuité des activités de l’organisme .

En mars 2019, la Ville de Montréal avait chargé la direction temporaire de réévaluer le mandat de l’organisme. Cette période devait durer quatre mois, mais elle s’est finalement prolongée.

Mme Mavungu a œuvré par le passé dans des organisations communautaires, notamment au sein de l’organisme Oxfam, à Kinshasa, en République démocratique du Congo.

La nomination de Mme Mavungu sonne la fin de la période de transition vécue par le centre, qui avait été visé par des allégations de mauvaise gestion sous le mandat de son ancien directeur Herman Deparice-Okomba.

En septembre dernier, la Ville de Montréal avait soutenu à hauteur de 975 000 $ le CPRMV Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence pour son plan d’action 2019-2020 et annonçait une future nouvelle direction. La Ville indiquait alors que celle-ci devrait veiller à ce que le Centre continue de jouer un rôle clé en matière de prévention de la radicalisation, selon la mission renouvelée qu’il s’est donnée et qui reflète les attentes des acteurs du milieu et des bailleurs de fonds .

Le CPRMV avait été mis sur pied en 2015 à l’initiative de la Ville de Montréal, sous le mandat de Denis Coderre.