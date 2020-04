Les régions à la rescousse pour contrer la pénurie de matériel médical

Alors que les pays s'arrachent les masques N95 et que Québec anticipe une pénurie de masques et de gants, les régions où le nombre de cas de COVID-19 est plus faible ont été invitées par le ministère de la Santé et des Services sociaux à transférer une partie de leur matériel vers les foyers de l'épidémie au Québec.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent confirme qu'il participera aux efforts et que des équipements de protection personnels pour lesquels le CISSS avait quelques quantités supplémentaires seront transférés.

On assure cependant qu'il restera suffisamment de matériel pour répondre aux besoins dans la région.

Le CISSS a refusé d'accorder une entrevue sur le sujet. L'organisation n'a pas voulu révéler la quantité exacte de matériel médical dont elle se départira, mais elle précise qu'il n'est pas question de transférer des respirateurs artificiels, par exemple.

De son côté, le cabinet de la ministre de la Santé, Danielle McCann, indique que ces transferts se font selon les besoins des établissements, et que 200 personnes s'affairent actuellement à trouver d'autres fournisseurs et à organiser le transport du matériel.

Selon le dernier bilan du gouvernement du Québec, le Bas-Saint-Laurent compte actuellement 18 personnes ayant contracté la COVID-19, ce qui en fait la quatrième région la moins touchée derrière le Nord-du-Québec, le Nunavik et les Terres-Cries-de-la-Baie-James.