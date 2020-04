La Haute-Gaspésie demande un barrage sur la 299

Ils demandent aussi de resserrer les règles concernant le droit de passage au barrage des Méchins.

Les élus mentionne que l'annonce de l'éclosion à la résidence pour personnes âgées, le Manoir du Havre de Maria fait partie des raisons de cette demande. Ils craignent que la COVID-19 se propage du côté nord de la péninsule.

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, souligne que la région n'a pas les mêmes ressources médicales que ceux des grands centres. Mon rôle, c’est de protéger l’ensemble de la population.

J’ai vu des images de gens qui vont encore fréquenter le parc de la Gaspésie pour aller faire du ski. Alors, il y a des déplacements qui se font actuellement qui ne sont pas essentielles. De quelle façon nous pouvons contrer les mouvements, les déplacements non essentiels ? C’est avec des points de contrôle plus serrés, plus sévères.

Simon Deschênes,maire de Sainte-Anne-des-Monts.