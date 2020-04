COVID-19 : l'aide financière disponible en Colombie-Britannique

Pour soulever une partie du poids financier ressenti par des milliers de Canadiens qui souffrent de pertes d’emplois et de revenus en raison de la pandémie de la COVID-19 , les gouvernements provincial et fédéral ont présenté de nombreux plans d’aide financière.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a récemment annoncé un plan d'action économique de 5 milliards de dollars pour aider les familles et les entreprises. De son côté, Ottawa a présenté une aide fédérale qui s'élève à 107 milliards de dollars.

Voici d'autres ressources d'urgence et fonds disponibles pour vous aider.

Loyers et hypothèques

De nombreuses banques autorisent le report jusqu'à six mois des versements hypothécaires. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

La Colombie-Britannique a mis en place trois mesures pour venir en aide aux locataires, soit un soutien financier pouvant atteindre 500 $ par mois, un gel du prix des loyers et l'interdiction des évictions.

Les six plus grandes banques du Canada, soit la RBC, la TD, la BMO, la Banque Scotia, la CIBC et la Banque Nationale, autorisent le report de versements hypothécaires jusqu'à six mois pour les personnes touchées par les conséquences économiques de la COVID-19.

La coopérative de crédit de Vancouver Vancity reporte également au cas par cas le paiement d'hypothèques et d'autres prêts pendant six mois.

Les factures mensuelles

BC Hydro

Toute personne qui a perdu son emploi ou ne peut travailler en raison de la pandémie de la COVID-19 recevra un crédit de trois mois sur ses factures d’électricité à partir du 1er avril.

Les foyers qui peinent à payer leur facture d’électricité en raison de la COVID-19 pourront aussi bénéficier de modalités de paiement flexibles.

ICBC

ICBCSociété d'assurance automobile de la Colombie-Britannique autorise actuellement une demande de report mensuelle par période d'assurance. On peut modifier la date d'un prochain paiement mensuel en ligne.

Assurance-emploi

Près d'un million de Canadiens ont fait une demande d'assurance-emploi depuis le début de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

La ministre des Finances, Carole James, a annoncé une allocation d'urgence unique de 1000 $ pour les travailleurs mis à pied, qui sont malades, mis en quarantaine ou qui doivent rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants ou de membres de la famille malades.

Ottawa offre aux Canadiens en difficulté financière 2000 $ par mois pendant un maximum de quatre mois.

Impôts et crédits d'impôt

La date limite de production des déclarations de revenus est prolongée jusqu'au 1er juin.

Les contribuables peuvent reporter les paiements d'impôt après le 31 août, s'ils sont dus après le 18 mars et avant le mois de septembre. Aucun intérêt ou pénalité ne s'accumulera sur ces montants pendant cette période.

Pour les entreprises en Colombie-Britannique avec une masse salariale de plus de 500 000 $, le paiement de la taxe santé de l'employeur peut être reporté jusqu'à la fin septembre. Les entreprises dont la masse salariale est plus petite sont déjà exonérées du paiement de la taxe.

Les salaires et entreprises

Beaucoup de petites entreprises sont menacées par la pandémie. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Les petites entreprises et organismes à but non lucratif admissibles peuvent obtenir une subvention salariale de 10 % du gouvernement provincial pour les 90 prochains jours, jusqu'à un maximum de 1375 $ par employé et 25 000 $ par employeur.

Le gouvernement fédéral offre également une subvention sur les salaires pour les grandes et petites entreprises et les organismes sans but lucratif dont les revenus ont chuté d'au moins 30 % en raison de la pandémie. Le gouvernement va couvrir jusqu’à 75 % du salaire, jusqu'à 846 $ par semaine.

Enfants et familles

Le gouvernement fédéral augmente temporairement les paiements de l'Allocation canadienne pour enfants de 300 $ par enfant.

Prêts étudiants

Ottawa et Victoria offrent un sursis sans intérêt de six mois sur les paiements du prêt d'études.

En Colombie-Britannique, le gouvernement annonce également un gel de six mois des versements des prêts étudiants, à compter du mois de mars.

Voyages et rapatriement

Les Canadiens pris à l'étranger peuvent demander l'aide du gouvernement fédéral. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms (CBC)

Affaires mondiales Canada établit un programme de prêts d'urgence de 5000 $ pour aider les Canadiens qui ont besoin d'une aide financière immédiate afin de pouvoir rentrer au pays ou pour répondre à leurs besoins pendant leur absence s'ils ne peuvent pas rentrer immédiatement.

Les Canadiens à l'étranger qui ont besoin d'aide urgente peuvent écrire à sos@international.gc.ca.