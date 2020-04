Les personnes itinérantes avec la COVID-19 auront un centre à Québec

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale et la Ville de Québec sont sur le point d'ouvrir ce centre 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Les personnes sans domicile fixe ou celles qui ne savent pas où se diriger pour s’isoler pourront utiliser ces services de convalescence, qu’elles soient atteintes de la COVID-19 ou en attente d’un résultat de test.

Des professionnels de la santé et des services sociaux sur place dispenseront des soins en fonction des besoins de chaque personne.

En plus du personnel qualifié pour appliquer les soins physiques, les mesures rigoureuses de prévention et de contrôle des infections seront mises en place, et de l’aide psychosociale sera offerte.

Extrait du communiqué du CIUSSS