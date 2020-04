Le pianiste Ellis Marsalis et le bassiste Adam Schlesinger emportés par la COVID-19

Une fois de plus, la pandémie frappe le monde de la musique, alors que la COVID-19 a emporté Adam Schlesinger, bassiste et cofondateur du groupe Fountains of Wayne, ainsi que le pianiste et géant du jazz Ellis Marsalis Jr.

L'auteur-compositeur et interprète américain Adam Schlesinger est mort, mercredi, de complications liées à la COVID-19 à l'âge de 52 ans dans un hôpital de l'État de New York.

La mort du lauréat de plusieurs prix Emmy et Grammy, cofondateur et bassiste de la formation musicale Fountains of Wayne, a été confirmée à l'agence Associated Press par son agent de longue date, Josh Grier.

Adam Schlesinger en septembre 2019, quelques jours avant de recevoir deux prix Emmy pour son travail de compositeur dans la série « Crazy Ex-Girlfriend ». Photo : Associated Press / Richard Shotwell

Avant son décès, il respirait à l'aide d'un ventilateur depuis quelques jours. On ignore à quel moment et dans quelles circonstances il avait contracté la maladie.

Adam Schlesinger avait grandi à New York et à Montclair, au New Jersey. La formation Fountains of Wayne, qu'il avait fondée avec un ancien confrère de collège, Chris Collingwood, s'était fait connaître par ses mélodies ensoleillées qui mêlaient la musique pop et le rock, avec les pièces Radiation Vibe et Stacy's Mom.

Il était également connu pour son travail pour la série Crazy Ex-Girlfriend, qui lui a valu deux prix Emmy.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a écrit sur Twitter que la mort d'Adam Schlesinger était une triste, triste perte pour la scène musicale de l'État.

Décès du pianiste Ellis Marsalis Jr. à l'âge de 85 ans

Le pianiste de jazz Ellis Marsalis Jr., patriarche d'une famille de grands noms du jazz, est décédé, mercredi, à l'âge de 85 ans, après avoir contracté la COVID-19, a annoncé son fils Branford.

Ellis Marsalis s'exprime devant des étudiants en jazz lors d'un atelier organisé par Michelle Obama à la Maison-Blanche, en juin 2009. Photo : AFP/Getty Images / JEWEL SAMAD

Ce pianiste et enseignant, qui a figuré sur des dizaines d'albums au long d'une carrière de plusieurs décennies, est le père du trompettiste Wynton et du saxophoniste Branford Marsalis.

C'est avec une grande tristesse que j'annonce le décès de mon père, Ellis Marsalis Jr., à la suite de complications de la COVID-19 , a déclaré son fils Branford dans un communiqué publié sur son site Internet, ajoutant qu'il avait été hospitalisé samedi.

Mon père était un géant dans la musique et dans l'enseignement, mais un père encore plus grand, a déclaré Branford. Il a mis tout ce qu'il avait pour nous permettre de développer le meilleur de nous-mêmes.

De son côté, Wynton Marsalis a publié sur Twitter des photos de lui-même avec son père, avec, en guise d'épitaphe : Ellis Marsalis, 1934–2020. Il est mort comme il a vécu; en acceptant la réalité.

Né à La Nouvelle-Orléans, centre du monde du jazz, en novembre 1934, Ellis avait enregistré, au cours de sa carrière, avec Cannonball et Nat Adderley, Marcus Roberts et Courtney Pine.

En plus d'être un mentor pour ses fils, Wynton et Branford, devenus deux des plus célèbres musiciens de jazz, il s'était impliqué dans le New Orleans Center for Creative Arts, avait enseigné à l'Université de La Nouvelle-Orléans et à l'Université Xavier de Louisiane.