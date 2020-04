Les réserves de Moisson Estrie s'épuisent

Moisson Estrie se dit en préparation active .

Il est très difficile de prévoir le nombre de personnes qui pourraient nous solliciter. On espère pouvoir répondre à la demande , a expliqué la directrice générale de Moisson Estrie, Geneviève Côté.

D'autant plus que la réserve de denrées inquiète l'organisme.

À ce temps-ci de l'année, on a déjà des réserves plus réduites. Normalement, on fait des campagnes de financement, dont la guignolée avec les étudiants du Cégep qui fait une grosse différence sur nos tablettes, mais là tout est annulé. Geneviève Côté, directrice générale de Moisson Estrie

Mme Côté ajoute aussi que l'organisme a de la difficulté à s'approvisionner en aliments de base comme la farine.

La logistique des denrées périssables est aussi devenue un casse-tête. On jongle avec l'inventaire, on est créatif pour éviter le plus possible le gaspillage alimentaire , poursuit-elle.

En ces temps plus difficiles, l'organisme peut compter sur un grand nombre de nouveaux bénévoles.