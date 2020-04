La STO réduira de moitié son service à partir du lundi 6 avril

Le nouveau service offert en semaine sera calqué sur les horaires d’un samedi régulier. On y ajoutera tout de même des voyages pour une plus grande couverture du territoire et une meilleure fréquence en heures de pointe.

Au final, ce nouveau service représente environ 50 % de celui offert habituellement durant la semaine de travail. Ces ajustements sont en vigueur jusqu’au début du service d’été, soit jusqu’au dimanche 14 juin 2020 inclusivement , a indiqué la STOSociété de transport de l’Outaouais par voie de communiqué mercredi.

La société précise qu’elle suivra avec attention les données d’achalandage et pourrait adapter le service au besoin, afin de respecter l’éloignement social recommandé.

Depuis le 12 mars dernier, la STOSociété de transport de l’Outaouais connaît une baisse d’achalandage d’environ 85 %.

Voici les nouvelles fréquences : Corridor Rapibus : Ligne 400 : fréquence aux 10 minutes pendant les heures de pointe ( HDP Heures de pointe );

); Ligne 800 : fréquence aux 30 minutes durant les HDP Heures de pointe ; Secteurs de Buckingham et de Masson-Angers : Ligne 97 : fréquence aux 30 minutes lors des HDP Heures de pointe ; Secteur de Gatineau : Ligne 62 : offerte seulement en HDP Heures de pointe avec une fréquence aux 60 minutes;

avec une fréquence aux 60 minutes; Ligne 65 : fréquence aux 30 minutes en tout temps;

Lignes 66, 71 et 75 : fréquence aux 30 minutes durant les HDP; Heures de pointe

Lignes 63, 64, 69 et 76 : fréquence aux 60 minutes en tout temps;

Ligne 67 : fréquence aux 20 minutes lors des HDP Heures de pointe ;

; Ligne 68 : offerte seulement le jour et en HDP Heures de pointe avec une fréquence aux 30 minutes;

avec une fréquence aux 30 minutes; Lignes 77 et 78 : fréquence combinée aux 15 minutes durant les HDP Heures de pointe ; Secteur de Hull : Lignes 31 et 33 : fréquence combinée aux 15 à 20 minutes en HDP Heures de pointe ;

; Ligne 34 : fréquence aux 10 minutes lors des HDP Heures de pointe ;

; Lignes 37 et 371 : fréquence combinée aux 10 minutes en HDP Heures de pointe ; Secteur d’Aylmer : Ligne 52 : fréquence aux 20 minutes lors des HDP Heures de pointe ;

; Lignes 55 et 59 : fréquence combinée aux 10 minutes lors des HDP Heures de pointe ; Lignes garanties accessibles aux personnes à mobilité restreinte avec ce nouveau service : 31, 37, 38, 49, 55, 59, 68, 371 et 400 Le Service de transport adapté :



Ce service sur-mesure offert aux clients admissibles est maintenu.

La STOSociété de transport de l’Outaouais invite la clientèle à utiliser le Plani-bus ou l’application Transit pour bien planifier ses déplacements. Pour toutes questions, le Service des relations avec la clientèle est accessible au 819 770-3242.

Une entente avec les chauffeurs et employés

Le 27 mars, la STOSociété de transport de l’Outaouais avait annoncé avoir conclu une entente avec le syndicat des chauffeurs et des employés d’entretien pour un service de transport en commun révisé.

En entrevue à Radio-Canada, Joël Paul, représentant syndical des chauffeurs et des employés de la STOSociété de transport de l’Outaouais s'était dit entièrement satisfait de l'entente.