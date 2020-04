Air Canada suspend d’autres vols intérieurs en Atlantique

Plusieurs vols du transporteur Air Canada prévus dans les provinces de l’Atlantique en avril s’ajoutent à la liste de ceux qui sont suspendus à cause de la COVID-19.

Les liaisons suivantes sont suspendues du 2 au 30 avril :

Halifax-Sydney

Moncton-Montréal

Saint-Jean (NB)-Montréal

Saint-Jean (TNL)-Goose Bay

Air Canada avait déjà annoncé ces dernières semaines la suspension des liaisons suivantes, également jusqu’au 30 avril :

Bathurst-Montréal

Charlottetown-Toronto

Fredericton-Ottawa

Fredericton-Toronto

Halifax-Boston

Halifax-Deer Lake

Halifax-Gander

Halifax-Goose Bay

Halifax-Ottawa

Moncton-Ottawa

Moncton-Toronto

Saint-Jean (TNL)-Toronto

Sydney-Toronto

Les vols entre Halifax et les destinations soleil Cancún, Cayo Coco et Punta Cana sont toujours suspendus jusqu’au 30 avril, ainsi que les vols à destination d'Orlando, de Tampa et de Boston aux États-Unis.

Les gens prennent moins l’avion en ce moment, alors il est difficile pour les transporteurs aériens de maintenir leurs services dans les petits aéroports , explique le directeur du développement commercial de l’aéroport de Saint Jean au Nouveau-Brunswick, Jacques Fournier.

M. Fournier dit avoir vu ces derniers jours des liaisons d’Air Canada entre Saint-Jean et Halifax qui ne comptaient qu’un ou deux passagers. Il s’attend à ce que le transporteur évalue bientôt ces vols.

L’aéroport de Saint-Jean ne va pas fermer, mais il risque de mettre à pied des travailleurs si la situation dure quelques mois de plus, ajoute M. Fournier.

Les revenus de l'aéroport de Fredericton diminuent considérablement à la suite de la suspension des vols, explique la présidente-directrice générale de l'autorité aéroportuaire, Johanne Gallant. Photo : CBC/Shane Fowler

L’aéroport international de Fredericton estime perdre 70 % de ses revenus dans le contexte des vols suspendus et de la réduction du nombre de voyageurs, explique la présidente-directrice générale, Johanne Gallant. L’aéroport a dû réduire ses dépenses et reporter des projets d’infrastructures, dit-elle.

L’autorité aéroportuaire de Fredericton demande l’aide du gouvernement fédéral, ajoute Johanne Gallant. Elle explique que les coûts de la sécurité des installations et de l'entretien des pistes, par exemple, restent inchangés alors que le nombre de vols et les revenus diminuent.

