COVID-19 : ce qu'il faut savoir aujourd'hui en Abitibi-Témiscamingue

Selon la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux en Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), les nouveaux cas sont tous situés dans la MRC de Rouyn-Noranda. Aucun nouveau travailleur du réseau de la santé ne serait affecté depuis la journée de mardi, a rapporté le CISSS-AT.

Selon le dernier bilan du gouvernement du Québec, la province compte 4 611 cas, alors qu'au Canada on dénombre 9 613 cas.

Dans la région, la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, exhorte le gouvernement du Québec d'inclure le transport interurbain par autocar dans la liste des services essentiels. L’entreprise Autobus Maheux a suspendu ses activités, et, en conséquence, plusieurs entreprises et organismes se retrouvent dans une situation difficile, soutient la députée.

Tests et équipement médical

Radio-Canada s'est intéressée au nombre de tests effectués dans différentes régions du Québec. Dans la région, on dénombre environ 1 test pour 211 habitants. Certaines régions démontrent des ratios plus élevés, comme l'Estrie, mais d'autres, comme la Gaspésie, ont des ratios beaucoup plus bas.

Les masques N95 sont devenus une denrées des plus prisées sur le marché international. Photo : AFP / Mladen Antonov

En ce qui concerne la gestion de l'équipement médical, le CISSS-AT admet qu'une certaine confusion a été observée dans le réseau de la santé en lien avec les directives concernant les équipements de protection individuelle, comme les masques N95.

Les gens de la région s'impliquent dans leur communauté

Plusieurs vidéos s'adressant directement aux enfants en confinement circulent sur les réseaux sociaux dans le but de les rassurer. Par exemple, au Témiscamingue, des dizaines d'enseignants ont tenu à saluer leurs élèves et leur dire à quel point ils s'ennuyaient d'eux.

Sur le plan culturel, le mouvement CULTURAT de Tourisme Abitibi-Témiscamingue lance l'initiative #SolidairAT afin de contrer le sentiment d’isolation durant la période de confinement.

L’Association des locataires de l’Abitibi-Témiscamingue (ALOCAT) se joint au mouvement demandant l’annulation des loyers du mois d’avril, qui sont en principe dus à compter d’aujourd’hui. Avec le grand nombre de travailleurs forcés au chômage depuis plus de deux semaines, l'ALOCAT estime que la demande du ministre aux propriétaires, soit d'être conciliants pour quelques jours en attendant l’arrivée des chèques d’assistance financière, risque de ne pas s'avérer efficace.