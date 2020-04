Alex Chiasson ne tiendra plus certaines choses pour acquises

Partir ou rester? L’attaquant des Oilers Alex Chiasson et sa conjointe se sont posé la question. Ils ont décidé de rester à Edmonton.

Lors d’une vidéoconférence organisée par les Oilers mercredi, Chiasson a mentionné qu’il se sentait en sécurité dans la capitale albertaine. Il a ajouté qu’il serait bien pris en main par les médecins de l’équipe si lui ou sa conjointe était malade.

Confiné à son appartement, comme la majorité des Canadiens, il avoue qu’une des choses qui lui manque le plus est le contact avec ses coéquipiers.

J’aime jaser, j’aime les interactions avec les gens. Je m'ennuie beaucoup de ça. Comme athlète, on aime compétitionner, être à l’aréna avec nos coéquipiers. C’est des choses qu’on tient pour acquises et c’est une bonne leçon, on devrait mieux apprécier ces moments-là.

Chiasson dit avoir installé chez lui une petite salle d’entraînement. Il y passe du temps surtout le matin. Il profite aussi du repos imposé pour guérir quelques petites blessures.

Recréer la chimie

Celui qui dispute une deuxième saison avec les Oilers continue d’espérer que les activités reprendront bientôt dans la Ligue nationale de hockey. Il est fier du travail accompli jusqu’à maintenant.

Nous avons mérité de participer aux séries éliminatoires. Nous jouons bien depuis le début de la saison. Alex Chiasson, Oilers

Il veut reprendre l’action pour lui, pour ses coéquipiers, mais aussi pour les amateurs d’Edmonton et d’ailleurs, qui sont privés de hockey, au moment où le sport est habituellement le plus excitant.

L’attaquant de 29 ans explique les succès de l'équipe cette saison par l'arrivée de l'entraîneur-chef Dave Tippett.

Il a amené une nouvelle façon de jouer et de nous entraîner. Nous avons eu besoin d’une période d’adaptation, mais une fois le système en place, nous avons connu du succès.

La plus grande différence est selon lui la confiance qu’ont maintenant les membres de l’équipe dans les matchs serrés, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Est-ce qu’il sera possible de reprendre rapidement l’air d’aller qu’avait l’équipe avant la pause imposée? Chiasson croit que oui.

C’est en travaillant qu’on a réussi à créer cette chimie entre nous. Habituellement, ce sont des choses qui ne se perdent pas. Alex Chiasson

Celui qui a marqué 11 buts et inscrit 24 points en 63 parties reconnaît que si on décide de terminer la saison, toutes les équipes seront en quelque sorte sur un pied d’égalité.

Les Oilers ne comptaient plus beaucoup de joueurs blessés, ce qui n’est pas le cas de toutes les formations du circuit. Des joueurs qu’on ne devait plus voir cette saison pourraient soudainement être de retour au jeu.

En six saisons dans la LNH, Alex Chiasson a participé quatre fois aux séries éliminatoires. Il a remporté la Coupe Stanley avec les Capitals lors de la saison 2017-2018.