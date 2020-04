L'isolement loin de sa famille, une difficile réalité pour les étudiants internationaux

C’est le cas de Madani Haïdara, originaire du Mali et de Mouhamadou Aliou Diallo, originaire du Sénégal. Ces deux étudiants inscrits à l’Université de Saint-Boniface, à Winnipeg, habitent dans une résidence universitaire depuis plus d’un an.

Ils doivent se conformer aux consignes du Manitoba et à celles de l’université en restant dans leurs appartements respectifs, car les rencontres dans les espaces communs du bâtiment sont interdites.

C’est très ennuyeux. On a l’habitude à l’école de voir nos amis en classe, dans les couloirs et puis d’un seul coup on vous dit de rester dans l’appartement et de ne pas sortir. Mouhamadou Aliou Diallo, étudiant de l’Université de Saint-Boniface originaire du Sénégal

Je m’ennuie parce que je ne suis pas une personne qui aime rester tout le temps à la maison, dit Madani Haïdara. Mais bon, je comprends qu’il faut respecter les règles.

Les deux étudiants précisent que suivre les cours en ligne n’est pas facile. Dans un contexte normal, il est possible d’aller dans le bureau du professeur pour poser des questions et obtenir des réponses plus explicites, expliquent-ils.

Parfois, la compréhension d’un cours passe par le non verbal, l’interaction physique et sociale, croient-ils.

Ils disent avoir des contacts virtuels avec d'autres élèves qui vivent le même calvaire.

Je vois tout le temps les étudiants qui se plaignent de la poursuite des cours en ligne en disant qu’ils n’arrivent pas à comprendre certaines matières comme la comptabilité ou les mathématiques. Et c’est vrai [...] ce n’est pas facile, car ce sont des matières un peu techniques , indique Mouhamadou Aliou Diallo.

Inquiétude pour les proches

À ces difficultés académiques s’ajoute l’inquiétude pour les proches vivant en Afrique qui malheureusement ne sont pas épargnés de la pandémie .

Les deux étudiants déplorent le fait que leurs pays d’origine ne disposent pas des mêmes moyens financiers et en infrastructure pour protéger les populations contre la COVID-19, contrairement au Canada.

Les moyens jouent vraiment dans la gestion de cette crise, dit Mouhamadou Aliou Diallo. Nous savons qu’en Afrique ce n’est pas vraiment ça. C’est vraiment stressant.

Allégements de l'Université

L’administration de l’Université Saint-Boniface affirme être consciente de la situation complexe à laquelle peut être confrontée sa clientèle internationale.

D’ailleurs, elle s'attend à ce que de nombreux étudiants ne puissent pas passer leurs vacances d’été dans leur pays d’origine comme c’est souvent le cas.

Certains allégements ont été mis en place pour accompagner l’ensemble de la population estudiantine et en particulier celle venant de l’international ou des autres provinces du Canada, indique le directeur du recrutement et des services aux étudiants et étudiantes, Christian Perron.

D’habitude, les étudiants ne renouvellent pas leurs contrats pour l’été. Ils partent, ils rentrent chez eux ou ailleurs dans la communauté. On pourrait s’attendre à des exceptions cette année vu la situation. Comme stratégie, nous allons être souples avec les contrats d’été. Si la situation change et les étudiants sont permis de rentrer chez eux, on ne va pas se tenir au contrat. On va permettre de le rompre et de payer au prorata. Christian Perron, directeur du recrutement et des services aux étudiants et étudiantes

Madani Haïdara et Mouhamadou Aliou Diallo préfèrent être optimistes et gardent l’espoir que la crise se résolvera au plus tôt.

Avec des informations de Daniel Gagne