COVID-19 : un 6e cas répertorié au Yukon

Le plus récent malade est de retour d’un voyage en Europe et n’est pas relié aux autres cas répertoriés dans le territoire.

Par ailleurs, il a respecté toutes les précautions d’auto-isolement depuis son retour à Whitehorse, selon le médecin hygiéniste en chef, Brendan Hanley.

D'après le Dr Hanley, trois des six cas enregistrés sont rétablis et, ne montrant plus de symptômes, ont terminé leur période d'isolement complet.

Ils sont [considéré] ‘immunisés’ pour le moment, mais ce n’est pas clair pour combien de temps. Probablement pour un mois, mais pour toute la durée de la pandémie? Jusqu'à la prochaine vague? Ce sont des questions qui sont étudiées, mais pour lesquelles nous n’avons pas encore de réponse. Brendan Hanley, médecin hygiéniste en chef du Yukon

Brendan Hanley affirme qu’en l’absence de symptômes, ces personnes doivent, comme tous les autres Yukonnais, respecter jusqu'à nouvel ordre les règles exigées de distanciation sociale.

« La question plus importante concerne le personnel médical, explique le Dr Hanley, à savoir si une fois que les travailleurs sont guéris, s’ils peuvent de nouveau se passer des mesures de précaution. »

Jusqu'à présent, 722 personnes ont subi le test de dépistage de la COVID-19 au Yukon dont 26 attendent toujours les résultats.

Information aux voyageurs aériens

Les autorités précisent que les voyageurs arrivant à l'aéroport international Erik Nielsen de Whitehorse sont tenus d'observer un isolement préventif de 14 jours.

Les employés du transporteur Air North qui assure les liaisons à l'intérieur du territoire fournissent également les mêmes directives à leurs passagers.