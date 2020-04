Certains livreurs de pharmacie inquiets

Même avec tout un équipement de protection, certains livreurs de médicaments réalisent à quel point ils s'exposent à des risques, sans nécessairement s'en trouver pour autant reconnus.

Avec les pharmacies, fermées ou avec accès limité aux clients, les livreurs de médicaments multiplient les vas et viens.

Pour une petite pharmacie comme nous autres, on roulait à 30-40 livraisons par jour la semaine dernière et même cette semaine on fonctionne à au-dessus de 50 livraisons par jour , illustre le livreur Rémy Gilbert du Proxim Dany Drolet/Véronique Tremblay.

La situation fait en sorte que plusieurs jeunes travailleurs étudiants se retrouvent au front.

C'est ainsi que Jean-Philippe Dufour-Bolduc est passé de commis à livreur depuis quelques jours pour une succursale Pharmaprix de Jonquière.

Sur le plancher, c'est facile, tu peux mettre du tape sur le plancher pour dire aux clients de se distancer. Tandis que, en tant que livreur, tu es obligé de rentrer en contact vraiment avec l'intimité de la personne. Tu vas chez chaque personne. Il y a des normes d'hygiène, mais des fois c'est difficile à respecter. C'est du cas par cas. Des fois les clients ont de la difficulté à se déplacer, ça rend le travail stressant , raconte-t-il.

Jean-Philippe Dufour-Bolduc sait qu'il s'expose à certains risques en faisant de la livraison. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

C'est pourquoi il dénonce maintenant l'iniquité de la nouvelle Prestation canadienne d'urgence qui offre plus en compensation aux travailleurs confinés que ce qu'il gagne en continuant de travailler.

Ils restent chez eux en confinement, en toute sécurité. Nous, on risque notre santé pour faire parvenir un service à la population, un service qui est essentiel. On est complètement essentiel à la crise en ce moment et on n'a pas plus qu'eux ont en ce moment, je trouve ça dommage , mentionne-t-il.

Vendredi dernier, le premier ministre François Legault se disait déjà sensible à ce genre de situation. Il avait assuré que le ministre des Finances cherchait des solutions pour compenser ceux qui continuent de travailler.

Jean-Philippe Dufour-Bolduc y verrait aussi une façon de reconnaître la contribution des jeunes qui, comme lui, ont optimisé leur congé d'école forcé.

D’après le reportage de Catherine Paradis