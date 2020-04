Trois mois d’électricité gratuits pour certains clients de BC Hydro

Pour cette frange de la population qui se retrouve sans emploi d’une manière ou d’une autre, ce crédit équivaut à trois fois la facture qu’elle paie mensuellement. Bruce Ralston, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières, précise que cela représente en moyenne 477 $ par client, une facture moyenne pour un client résidentiel s’élevant à 159 $.

Je veux être clair, ce crédit montant ne devra pas être remboursé. Bruce Ralston, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières de la Colombie-Britannique

En outre, les clients résidentiels de BC Hydro peuvent également avoir recours au fonds de crise du fournisseur d'électricité qui existe déjà, précise le ministre Ralston. Ce fonds d’urgence donne accès à des subventions pouvant atteindre 600 $ d'aide pour payer les factures.

Et, dans l’ensemble, tous les clients de BC Hydro recevront une réduction de leur facture de 1 %, tel qu’approuvé par la commission des services publics de la Colombie-Britannique (BCUC).

Le gouvernement dit vouloir donner aux gens un soulagement sur leurs factures d'électricité pour leur permettre de se concentrer sur l'essentiel . BC Hydro et Victoria introduisent ces mesures pour que les Britanno-Colombiens puissent faire face aux impacts économiques de la crise sanitaire du coronavirus.

Le premier ministre John Horgan et le ministre Bruce Ralston Photo : Twitter / @BruceRalston

Des crédits pour les entreprises

Par ailleurs, Victoria octroie le même coup de main aux petites et moyennes entreprises qui ne devront pas se préoccuper de leurs factures d’électricité pendant trois mois, soit entre les mois d'avril et juin. Les économies moyennes sur les factures de ces petites entreprises sont estimées à 121 $ par mois.

Ces mesures apporteront également un soulagement aux petites entreprises telles que les restaurants et les magasins de détail qui ont dû fermer et les aideront à rouvrir une fois la pandémie de la COVID-19 passée. Bruce Ralston, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières de la Colombie-Britannique

Aux plus grandes entreprises telles que les scieries et les mines, BC Hydro donne la possibilité de reporter 50 % de leur facture pendant trois mois. Selon John Horgan, cela leur permettra de continuer à opérer et à employer des gens dans les mines et dans d’autres projets industriels à travers la province. Alors que Bruce Raston a déclaré que l’électricité constitue l’un des frais d’exploitation les plus importants pour ces entreprises.

Nous entendons des grandes entreprises que leurs liquidités constituent un problème considérable en ces temps difficiles. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

Les PME peuvent faire la demande pour ces crédits à partir du 14 avril alors que les individus ont jusqu’au 30 juin pour déposer leur dossier.

Ces initiatives sont en place pour aujourd'hui, pas pour toujours. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

BC Hydro a également interrompu toutes les coupures de service pour non-paiement pendant cette crise pandémique.

Toutes ces initiatives qui sont additionnelles aux programmes déjà annoncés pour venir à bout de la pandémie représentent un coût variant de 80 et à 90 millions de dollars.