Des citoyens de la Basse-Côte-Nord érigent leur propre barrage routier

La trentaine de bénévoles espèrent ainsi restreindre les déplacements sur le segment de la route 138 entre Kegaska et la communauté innue de Nutashkuan, où un premier cas d'infection a été déclaré mardi.

L'administratrice de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Darlene Rowsell-Roberts, appuie cette initiative.

L'administratrice de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Darlene Rowsell-Roberts Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

C’est devenu plus préoccupant pour Kegaska, donc nous avons pris l’initiative de mettre quelque chose en place. L'administratrice de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Darlene Rowsell-Roberts

La Municipalité réclame que le CISSS de la Côte-Nord transmette des directives à la Sûreté du Québec afin d'ériger un barrage routier officiel sur ce segment de la 138. D'ici là, la municipalité et les résidents entendent bien continuer de bloquer l'accès à la Basse-Côte-Nord aux non-résidents.

Rappelons que depuis le 29 mars, huit barrages routiers sont situés au traversier de Tadoussac, à Sacré-Coeur sur la route 172 vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, aux aéroports de Baie-Comeau et de Sept-Îles, près des points de traverse à Godbout et à Baie-Comeau, à Blanc-Sablon, ainsi qu'entre le secteur de Moisie et la Municipalité de Rivière-au-Tonnerre.