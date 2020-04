Déçus de ne pas pouvoir visiter leur père à l'hôpital

Lise Tremblay et son mari Richard Larouche sont rentrés d’Acapulco, au Mexique, après avoir entendu les directives du gouvernement comme quoi tous les Canadiens devaient revenir au pays en raison de la propagation de la COVID-19. Mais, dès leur arrivée, Richard fait un AVC et se retrouve hospitalisé à l'hôpital d'Alma. Comme il revient de voyage, le personnel de l'hôpital doit le mettre en quarantaine. De plus, il est confus en raison de son état de santé.

Ainsi, sa femme Lise Tremblay, âgée de 74 ans, ne peut pas se rendre à son chevet, puisque presque toutes les visites sont interdites dans les hôpitaux du Québec depuis le 14 mars. Toutefois, pour des raisons humanitaires, par exemple pour voir un patient en fin de vie, les visites sont permises.

Lise Tremblay ne peut rendre visite à son mari, Richard Larouche, à l'hôpital d'Alma. Photo : Radio-Canada

Il est à l'hôpital, il est incapable de parler. Il doit faire pitié terriblement, c'est inhumain. Je me sens impuissante. Et puis pour mes enfants, je ne peux pas me décourager. Je suis quand même chanceuse, j'ai une nature qui fait que je suis capable de relativiser jour par jour et ce que je ne peux pas faire, je le mets de côté. Lise Tremblay, femme de Richard Larouche

L'hôpital d'Alma refuse aussi que les autres membres de la famille de Richard Larouche lui rendent visite. L’une de ses filles, Catherine Larouche, et son conjoint, Hervé Lapointe, ont fait de nombreuses démarches afin de faire changer la décision de l'hôpital. Mais rien n'a fonctionné.

La fille de Richard Larouche, Catherine, et son conjoint, Hervé Lapointe, sont inquiets. Photo : Radio-Canada

On nous disait toujours que les raisons pour aller le voir c'était la mort imminente d'un patient. On nous disait que, pour nous, c'est impossible. Catherine Larouche, fille de Richard Larouche

En fait les raisons qui permettent une visite, c'est des raisons humanitaires. Nous, on prétend que quelqu'un qui est entre la vie et la mort, même s'il a 79 ans et qu'il est très en forme, on considère que ça fait partie des raisons humanitaires. Hervé Lapointe, gendre de Richard Larouche

La deuxième fille de Richard, Ingrid Larouche, habite en Oregon et elle est ergothérapeute. Elle croit que si son père pouvait voir sa famille, cela aiderait sa réhabilitation.

Dès le début, mon père faisait un peu d'angoisse et avoir un peu de support de notre part aurait tout changé la réhabilitation de mon père. Dès que j'ai su ce qui était arrivé, je me suis dit qu'après deux ou trois semaines de réhabilitation il pourrait revenir à la maison et être un adulte très fonctionnel. Mais là, tous les jours qu'il est à l'hôpital, ça diminue ses chances d'être capable de revenir à ce niveau-là , a déploré Ingrid Larouche.

Les membres de la famille de Richard assurent être en contact quotidien avec le personnel de l’hôpital et qu'il reçoit de bons soins. Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean dit être conscient que la situation est difficile, mais affirme ne pas pouvoir faire d'exception pour des raisons humanitaires, afin de protéger la population.

Selon un reportage de Thomas Laberge