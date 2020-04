Une famille de Cochrane atteinte de la COVID-19 témoigne

Dans une publication Facebook qui a été grandement partagée, Jasen Larocque a indiqué mardi que son épouse Stacey et leurs trois enfants, Jaxen, 8 ans, Tucker, 6 ans et Denver, 4 ans, ont tous été déclarés positifs à la COVID-19, après avoir lui-même obtenu un résultat positif quelques jours plus tôt.

Le Bureau de santé Porcupine a rapporté mardi soir que deux enfants faisaient parti des six nouveaux cas confirmés sur son territoire.

Mais, selon M. Larocque, un problème est survenu avec le test effectué pour son plus jeune fils, qui est tout de même présumé positif.

Le plus difficile, quand on a eu l’appel, était d’apprendre que nos garçons étaient positifs Jasen Larocque

En partageant son histoire, Jasen Larocque dit vouloir rappeler que des personnes peuvent être atteintes de la COVID-19 même si elles présentent peu ou pas de symptômes.

Il souligne aussi qu'il peut s’agir de symptômes différents de ceux qui sont principalement mentionnés dans les médias, soit la toux, la fièvre ou les difficultés respiratoires.

Ce n'était pas le cas pour moi et pour ma famille. Il y a différents symptômes pour différents cas , affirme Jasen Larocque

L'homme dit avoir éprouvé de légers maux de tête, de la pression dans ses sinus ainsi qu’une perte du goût et de l’odorat.

Il affirme que ses enfants ont éprouvé de légers symptômes, incluant des maux de tête, des malaises gastro-intestinaux, un mal de gorge, la perte d’appétit, des éruptions cutanées et des joues roses.

Jasen Larocque dit qu’il pourrait avoir contracté la COVID-19 du propriétaire du commerce où il travaille ou d’une autre personne qui s’est rendue dans l’établissement. Ces deux personnes ne savaient pas, à ce moment, qu’elles étaient porteuses du virus.

La famille vit en isolement à la maison.

Avec sa publication Facebook, Jasen Larocque invite les gens à prendre des mesures pour empêcher la propagation du coronavirus.

Si vous n’êtes pas obligés d’aller dehors ou quelque part, restez à la maison , dit-il.

Pour ce qui est de la situation de sa famille, le père de famille se montre optimiste.

Nous avons un esprit positif présentement à cause que nos jeunes sont en bonne santé. Leurs symptômes ne sont pas sévères et on espère que, dans quelques jours ou une semaine, ce sera tout passé. Jasen Larocque

Selon M. Larocque, le Bureau de santé communique avec la famille tous les jours pour s’informer de l’évolution des symptômes.

Le couple peut compter sur les grands-parents pour leur livrer des articles essentiels comme de la nourriture.