Suspension des traversées, la nuit, entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine

Il n'y aura plus de traversées la nuit entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine à partir du 3 avril.

La STQSociété des traversiers du Québec indique que cette décision était devenue inévitable en raison de la disponibilité limitée de ses travailleurs, particulièrement le personnel navigant, dans le contexte de la pandémie.

Cette façon d'opérer le sera pour une durée indéterminée.

À partir de cette date, une première traversée se fera à partir de Tadoussac à 7 h 30 et une dernière quittera Baie-Saint-Catherine à 19 h 30. Une traversée se fera entre chaque rive toutes les heures durant cette période.