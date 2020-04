Il faut plus d'équipement de protection maintenant, disent les hôpitaux ontariens

Elle demande à la province et au fédéral de tout faire pour que l'équipement de protection individuelle soit disponible dans les plus brefs délais pour les hôpitaux, les centres de soins prolongés et les autres services de santé essentiels.

L'Association ajoute que les établissements doivent savoir quand exactement ils recevront l'équipement nécessaire.

Selon le PDG de l'association, cela est nécessaire pour protéger les travailleurs de la santé.

L'association comprend qu'il s'agit d'une crise et remercie les gouvernements d'avoir pris des mesures pour limiter la propagation de la COVID-19 et accordé du financement supplémentaire.

Elle ajoute que les hôpitaux ont fait des efforts pour améliorer l'approvisionnement et garder des réserves, à l'invitation des autorités sanitaires.

Dans ses conférences de presse quotidiennes, le premier ministre Doug Ford a loué les efforts des entreprises qui font des dons d'équipement ou de fournitures médicales.

Le gouvernement a aussi créé un fonds de 50 millions de dollars pour inciter des usines à adapter leurs installations, pour pouvoir fabriquer des produits nécessaires pour les services de santé.