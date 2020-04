Comment vivre les rites religieux pendant la COVID-19?

Comment poursuivre avec les rites pendant la pandémie?

Il faut se rappeler ce qui nous plaît dans notre religion, ce en quoi on croit, quelles valeurs y sont liées, explique la sociologue. Et il faut se réapproprier ces valeurs.

On peut prendre un moment à la maison pour se connecter à son Dieu.

Il faut aussi se poser la question : pourquoi je pratique cette religion? Et chercher en ligne des ressources parmi nos coreligionnaires, pour créer des rites à distance pendant cette période.

Peut-on maintenir les funérailles d’un être cher?

Il faut d'abord savoir si les services funéraires sont des services essentiels dans notre province, dit Annie Cloutier.

On peut contacter les services funéraires pour savoir comment s’y prendre. Ces services savent comment nous aider à gérer le deuil et la peine et comment prendre des dispositions pour prodiguer les rites à la personne qui est décédée.

Quoi qu'il en soit, ces rites de deuil sont importants, même en temps de coronavirus , mentionne la sociologue.

Baptêmes et communions : oui ou non?

L’idée de vivre les rites de passage, de souligner des anniversaires, de se rassembler : on peut le faire à partir de plateformes qui permettent des rassemblements en ligne, pour vivre le moment.

Comment éviter les cicatrices de l'éloignement?

Le seul fait de sortir, voir certains commerçants, hocher la tête quand on croise de gens, on se rend compte qu’on a besoin de ces interactions , dit-elle.