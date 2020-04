Des vidéos sur le web pour rassurer les enfants faites en Abitibi-Témiscamingue

Au Témiscamingue, des dizaines d'enseignants ont tenu à saluer leurs élèves et leur dire à quel point ils s'ennuyaient d'eux.

On va se revoir bientôt et tu vas voir, ça va bien aller. Je vous aime fort... , peut-on entendre dans une des capsules vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux.

Les membres du personnel des écoles de St-Bruno-de-Guigues et Laverlochère ont chacun un mot doux et réconfortant pour leurs élèves. Ils se sont filmés à l’intérieur de leur domicile ou encore dehors, incitant les élèves à sortir et prendre l’air.

Dans le fond, c'était pour leur dire qu'on pense à eux, qu'on est avec eux de tout cœur, que ça va bien aller. C'est sûr qu'il faut prendre le temps que tout se passe pour que tout le monde reste en santé et en sécurité , explique la directrice des écoles Marie Assomption et St-Isidore, Manon Plante.

Un exercice semblable a été fait à l'école Gilbert-Théberge de Témiscaming, où chaque membre de l'équipe-école est pris en photo avec un mot entre les mains. Une façon de réconforter les élèves durant cette période plus difficile.

Mettre des mots dans la bouche des enfants

Des capsules ont aussi été spécialement conçues pour les plus petits par une intervenante communautaire en santé mentale au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.

Christine Meunier fait vivre le personnage de Pistache. Es-tu joyeux, inquiet, ou tout ça en même temps? , demande la marionnette aux enfants.

De façon ludique, à travers des capsules vidéo, la marionnette s’adresse aux enfants de la passe-partout et de la maternelle.

Il dédramatise, je crois, certaines notions qui pourraient être anxiogènes chez les enfants en disant, moi aussi je le vis, moi non plus je n'aime pas ça. De pouvoir mettre des mots dans la bouche des enfants. Comme de dire que là c'est la vie spéciale et qu'un jour on va revenir à la vie ordinaire, ça, ça a trouvé écho déjà chez certaines familles , croit Christine Meunier.

Des activités sont aussi proposées aux enfants afin qu’ils puissent exprimer, sous forme de dessin, ce qu’ils ressentent.