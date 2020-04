Dame Nature collabore pour limiter les inondations

Bonne nouvelle pour les riverains, la fonte de la neige devrait être graduelle puisqu'il n'y a pas de grandes chaleurs prévues au cours du mois d'avril, selon Environnement et Changement climatique Canada. En plus, peu de précipitations sont à l'horaire.

Le mois d'avril débute toutefois avec un important couvert de neige dans plusieurs régions du Québec.

La neige est au sol à la fin du mois beaucoup plus importante que la normale dans plusieurs endroits du centre et de l'Est à cause des quantités importantes tombées et du temps plus froid , précisent les météorologues de l'agence fédérale.

La quantité de neige restante au sol à l'aéroport international Jean-Lesage de Québec en date du 1er avril à travers les années. Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

Sept-Îles observe une couverture de neige de 114 cm pour une normale de 40 cm. Saguenay et Mont-Joli ont plus du triple de leur couverture nivale normale.

Des orages en mars

En mars, trois épisodes d'orages ont été enregistrés dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Un phénomène plutôt rare à ce temps-ci de l'année.

Il est aussi tombé plus de pluie que la normale, soit 162 mm par rapport à une normale de 76 mm. Dès le début du mois, les 3-4 mars une vingtaine de centimètres de neige se sont ajoutés au couvert de neige à Québec.

Un total de 52 cm de neige tombée estimée par différentes stations analysées par Environnement et Changement climatique Canada. C'est un peu plus que la normale de 46 cm.

La température moyenne a été 1,2°C plus chaude que la normale à -3,4°C comparativement à -4,6°C.

Température moyenne observée à Québec en mars Jour : 1,8°C Normale 0,2°C Nuit : -8,6°C Normale -9,4°C

L'extrême sud du Québec a enregistré des températures bien au-dessus des normales tandis que les régions de l'Est ont connu un mois froid.