Il y aura assez de respirateurs artificiels dans le Nord de l’Ontario, selon la province

Le gouvernement a refusé de dévoiler à CBC le nombre de respirateurs artificiels disponibles actuellement dans le Nord de la province.

Le ministère affirme cependant avoir 200 respirateurs artificiels prêts à être distribués en fonction de l'évolution de la pandémie.

Le plus important hôpital du Nord-Est de la province, l'hôpital Horizon Santé-Nord, a 62 respirateurs artificiels en sa possession. Son équipe média affirme ne pas être inquiète d’une potentielle pénurie de matériel en raison des réserves provinciales.

Un autre hôpital majeur de la région, l'hôpital de Sault-Sainte-Marie, possède 12 respirateurs artificiels.

Nous sommes anxieux de savoir combien de patients en auront besoin et si nous en avons assez pour supporter tous nos patients , dit Dr Rishi Ghosh, qui est directeur médical des soins intensifs et de la cardiologie.

On n’a jamais eu à faire face à ce genre de situation auparavant.

L'Hôpital de Sault-Sainte-Marie dessert une communauté de plus de 70 000 personnes.

Les plus petits hôpitaux du Nord de l'Ontario, comme celui de Temiskaming Shores, ont des ressources plus modestes.

Notre hôpital a quatre respirateurs artificiels, et je pense que c’est raisonnable considérant notre taille , explique Mike Baker, directeur général de l’hôpital de Temiskaming Shores.

La situation inquiète toutefois la députée de Nickel Belt , la néo-démocrate France Gélinas, qui est également porte-parole de l’opposition en matière de soin de santé.

On a une population vieillissante dans le Nord de l’Ontario et donc plus à risque pour les conséquences de la COVID-19. Je veux que ces gens-là soient protégés, je veux que ces gens-là aient un accès équitable aux soins.

France Gélinas, porte-parole de l'opposition en matière de soin de santé