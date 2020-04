Les chocolateries doivent s'adapter pour Pâques

Au début de la crise causée par la propagation de la COVID-19, les Chocolats Rose Élisabeth avaient suspendu leur production. L'entreprise de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix avait choisi d'offrir ses sucreries à rabais et de miser sur la vente en ligne pour écouler sa marchandise. Les mesures semblent avoir porté fruit alors que les activités ont repris.

Le directeur général de la Chocolaterie des Pères trappistes, Dominique Genest, espère que les consommateurs qui ont les moyens financiers de le faire vont se procurer les produits de l'entreprise de Dolbeau-Mistassini.

L'entreprise Aux 1000 fleurs, de Roberval, fait généralement de bonnes affaires à Pâques. La propriétaire, Gabrielle Bergeron, redoute que cette année soit difficile alors que les fournisseurs ont cessé de l'approvisionner.

Si au moins on avait un ok du gouvernement, au moins pour qu'on soit capable de se préparer un peu et que nos fournisseurs soient capables de passer des commandes pour qu'on soit en mesure de vendre pour Pâques, mais là, on ne sait rien.

Gabrielle Bergeron, propriétaire, Aux 1000 fleurs