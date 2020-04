Le CÉCS offrira les services francophone d’employabilité en Saskatchewan

Parmi les services qui seront assurés par le CÉCSConseil économique et coopératif de la Saskatchewan , la traduction des curriculum vitae ou des lettres de présentation ainsi que la préparation des entretiens d’embauche.

Les services offerts aux employeurs consistent à afficher les offres d’emplois et de recommander des candidats potentiels.

L’ACF Assemblée communautaire fransaskoise annonce également qu’elle ne s’occupera plus de l’aile francophone de l’Allocation provinciale de formation, désormais sous la responsabilité du CÉCSConseil économique et coopératif de la Saskatchewan .

Un changement que Denis Simard, le président de l’ACFAssemblée communautaire fransaskoise , estime logique. Depuis plus d’une année maintenant, nous sommes en négociation avec le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan dans le but d’assurer que les services d’emplois continueront à être offerts en français et dirigés vers les parlants français de notre province , explique-t-il.

Nous sommes sûrs que le CÉCS saura assurer la continuité. Denis Simard, président de l’ACF Assemblée communautaire fransaskoise

Dans un communiqué, l’ACF Assemblée communautaire fransaskoise affirme qu’elle offrait depuis plus de 20 ans une série de services directs facilitant l’accès au marché du travail pour les chercheurs d’emplois francophones ainsi qu’un appui au recrutement pour les employeurs de la Saskatchewan.

Au cours de l’année 2019, L’ACF Assemblée communautaire fransaskoise et le CÉCS Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan ont négocié ensemble la redistribution des rôles dans les domaines de l’immigration et de l’emploi.