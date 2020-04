Q- Parlez-nous de la popularité de Call of Duty à travers le monde.

R- Call of Duty est une des franchises — sinon la franchise — la plus populaire dans le monde. Ça fait plusieurs années que la franchise existe. Il y a pratiquement un jeu qui sort chaque année et à chaque fois, on se renouvelle. Et justement, tout récemment, il y a le tout dernier mode de jeu qu'on appelle warzone, qui est sorti dans le dernier Call of Duty : Modern Warfare, qui a attiré plus de 30 millions de joueurs en même temps. C'est dire à quel point la franchise est extrêmement populaire!

Call of Duty®: Modern Warfare® 2 Campaign Remastered Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Q- Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette si grande popularité?

R- Il y a plusieurs aspects. Tout d'abord, c'est un jeu de tir à la première personne, ce qu'on appelle en anglais first-person shooter et c'est un style de jeu qui est très populaire. Deuxièmement, Call of Duty traite de conflits armés et il faut se le dire : les jeux de guerre sont populaires. Et troisièmement, je vous dirai : c'est la qualité de l'expérience de jeu. Dans le jeu de tir à la première personne, il n'y a rien qui se fait de mieux que Call of Duty et dans Call of Duty, on a touché à toutes sortes d'univers. L'inspiration d'origine, c'est la Seconde Guerre mondiale. On est allés dans le présent avec Modern Warfare, où on est allés du côté des Black Ops, dans un univers plus sombre, puis on est allés également dans le futur... Donc on a touché à beaucoup beaucoup de facettes du conflit armé et c'est ce qui fait que c'est un jeu extrêmement populaire.

C'est un jeu rapide, très intense, que les joueurs apprécient beaucoup Thomas Wilson, codirecteur créatif et codirecteur du studio Beenox de Québec

Q- On comprend rapidement que ce n'est pas un jeu pour les enfants!

R- Tout à fait! D'ailleurs, il y a une cote qui vient avec le jeu. Le jeu est identifié comme 18 ans et +. Effectivement, c'est un produit pour public averti.

Call of Duty®: Modern Warfare® 2 Campaign Remastered, Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Q- Vous avez remastérisé un des jeux, qu'est-ce que ça veut dire exactement?

R- Ce qui est sorti hier de façon digitale, c'est Call of Duty : Modern Warfare 2 Campaign Remastered. C'est un bien grand titre, mais dans l'histoire de Call of Duty, il y a plusieurs années est sorti Call of Duty : Modern Warfare et, éventuellement, il y a une suite à ce jeu-là. Et nous, on a eu la responsabilité de prendre le mode solo — donc le mode aventure si vous voulez — et de refaire la campagne au complet. Ce que ça implique en fait de remasteriser, c'est d'amener le jeu au goût du jour. Les technologies vieillissent et les graphismes des jeux finissent par être désuets. Donc notre mandat, c'est de prendre les nouvelles technologies et d'apporter une finition à l'expérience de jeu avec les standards d'aujourd'hui.

Ça veut dire qu'on refait les environnements, les éclairages, les effets spéciaux, les personnages. On ajoute un niveau de détails supplémentaires, un niveau de réalisation qui est supérieur à ce qu'était le jeu à l'époque. Thomas Wilson, codirecteur créatif et codirecteur du studio Beenox de Québec

Pour le moment, Call of Duty : Modern Warfare 2 Campaign Remastered est disponible en version numérique seule, exclusivement sur PlayStation 4, par l'entremise du PlayStation Network. Dans un mois, le jeu sera disponible sur PC et XBox One.