Entreprises non essentielles : la province clarifie les restrictions

L’ordre de fermeture de toutes les entreprises jugées non essentielles a été annoncé lundi. Cela concerne entre autres les bars, les coiffeurs et les salons de massage. Les restaurants, eux, peuvent rester ouverts, mais seulement pour les commandes pour emporter et la livraison.

Mercredi, le Dr Brent Roussin a précisé que les entreprises qui n’offrent pas de services importants peuvent tout de même continuer à fonctionner selon certains paramètres.

Ainsi, les clients ne peuvent pas faire des achats dans les locaux de l’entreprise, ils doivent les commander en ligne puis les ramasser à l’extérieur des locaux ou se faire livrer.

Les commerces, eux, peuvent avoir du personnel sur le site si celui-ci respecte les mesures de distanciation physique. Les employés peuvent aussi continuer à recevoir et traiter les livraisons, par exemple.

Exemples donnés Les magasin d'horticulture peuvent avoir des employés sur place pour préparer les fleurs et les plantes et vendre celles-ci par téléphone ou sur Internet, mais les clients doivent les ramasser à l’extérieur.

Les coiffeurs peuvent avoir des équipes qui préparent des produits qui sont à vendre, mais les clients ne peuvent pas entrer dans les locaux pour les acheter.

Les terrains de golf peuvent avoir des employés pour préparer l’ouverture de la saison, mais aucun golfeur ne peut y jouer.

Des inspecteurs de la province entreront en contact avec les entreprises qui ne respectent pas les nouvelles règles, a assuré le médecin hygiéniste en chef.