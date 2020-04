La location de gîtes ralentie au Manitoba

Habituellement, le printemps est l’occasion pour les Manitobains de profiter des chalets et autres gîtes parfois réservés longtemps à l'avance.

Pourtant cette année, en raison de la crise de la COVID-19 et des mesures de distanciation sociale, certains propriétaires voient un ralentissement de l’activité.

C’est notamment ce qu’observe Paulette Hamilton qui se charge de réserver le chalet Bonne Aventure à la Plage Albert, à une heure au nord de Winnipeg.

Je pense que les gens vont attendre de voir ce qui se passe au lieu de louer tout de suite , remarque-t-elle.

Elle a déjà eu une réservation annulée pour le mois d’août. Elle espère que la situation se calmera d’ici l’été et qu’elle n’aura pas à annuler trois autres réservations prévues pour les mois de juin, juillet et août.

Elle affirme qu’il s’agit déjà d’un nombre de réservations en deçà des autres années. Quant à savoir s’il fallait fermer complètement le gîte en raison de la COVID-19, Paulette Hamilton reconnaît y avoir réfléchi.

On a eu une discussion et on a décidé de voir ce qui se passe avec les conseils de la province.

D’autres en revanche n’attendent pas le signal de la province pour annuler d’eux-mêmes les réservations.

C’est ce qu’a choisi de faire la propriétaire du Gîte de la cathédrale sur la rue Langevin à Winnipeg, Jacqueline Bernier.

J’ai refusé [des réservations] pour cette semaine parce qu’il faut tenir nos distances. Ma maison ce n’est pas un endroit où je peux les maintenir. Les gens, je leur fais [à manger], j’aime parler avec eux. Jacqueline Bernier, propriétaire du Gîte de la cathédrale

Elle ajoute que les risques sont encore plus grands, selon elle, avec les personnes venues de l’extérieur du Manitoba, voire du pays.

Jacqueline Bernier reconnaît que cette décision s’accompagne d’un coût. Parmi les sept réservations qui ont été annulées, certaines semaines pouvaient rapporter jusqu’à 2000 $.

Rendre la fermeture obligatoire?

Jacqueline Bernier voit par ailleurs d’un bon œil la décision prise au Québec.

Je crois que c’est normal de fermer , affirme-t-elle sans toutefois en demander autant au gouvernement manitobain.

Paulette Hamilton se dit, pour sa part, prête à se plier aux règlements de la province si ces derniers venaient à être plus stricts.

En conférence de presse mercredi, le premier ministre Brian Pallister a reconnu ne pas avoir de réponse à cette question pour le moment.

Le gouvernement rappelle toutefois qu'il n'est pas recommandé de voyager en cette période de pandémie. Brian Pallister indique par ailleurs que le Manitoba n'empêchera pas les déplacements au sein de la province.

Il justifie cette décision par le besoin de certaines communautés, notamment reculées, de pouvoir continuer à se déplacer pour s’approvisionner.

Des chalets réquisitionnés

Reste que les hôtels et autres lieux de logement temporaires pourraient avoir une nouvelle utilité.

Le gouvernement a publié un appel d’offres pour trouver des hôtels et des logements modulaires qui serviraient à isoler les Manitobains qui n’ont aucun endroit où aller pendant la pandémie de COVID-19.

Sont inclus dans cet appel les hôtels, les auberges, les gîtes touristiques, les logements modulaires et les motels.

Ils serviraient alors à héberger les patients et les Manitobains touchés par le coronavirus ou toute autre urgence pendant la pandémie.