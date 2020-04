Les Innus de Pessamit encore plus confinés dès samedi

Dès 17 h, les membres de la communauté ne pourront plus en sortir, sauf pour des raisons essentielles qui devront être identifiées sur une attestation émise par le Conseil des Innus.

Même pas pour aller à l'épicerie à Baie-Comeau, précise l'agent de communications du Conseil des Innus de Pessamit, Christian Rock. Les commerçants ici ont été rencontrés la semaine dernière. Eux sont prêts à faire face à cette situation-là , dit-il.

Les résidents pourront toutefois se rendre à la station-service située sur la route 138 à quelques mètres de l'entrée de Pessamit.

On dirait que le virus se rapproche de plus en plus. C'est pour le bien de la communauté, pour protéger les membres.

Christian Rock, agent de communications, Conseil des Innus de Pessamit