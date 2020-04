Le lancement des vélos BIXI pourrait être reporté

« Il est possible que ce soit reporté », a admis la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal, mercredi après-midi.

Lundi, Radio-Canada avait appris que l’installation des populaires vélos BIXI dans la métropole était toujours en suspens. Même si l’organisme paramunicipal a déjà commencé, depuis plusieurs jours, à installer des centaines de supports à travers le territoire montréalais, la Ville attendait l’autorisation des autorités sanitaires.

Au sein du cabinet de Valérie Plante, on ne cachait pas qu’un changement de dates était possible. L’ex-maire Denis Coderre avait de son côté fait part de son scepticisme sur les réseaux sociaux, en évoquant un potentiel de contagion .

La décision sera annoncée rapidement , a indiqué la Dre Drouin.

Cette dernière a cependant défendu l’utilisation du vélo et a indiqué que des pistes cyclables devraient rouvrir prochainement.

On pense qu’entre être dans un autobus [ou] dans un métro et utiliser le vélo, je pense qu’il y a beaucoup moins de risques d’utiliser le vélo. Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal

La nouvelle saison des vélos BIXI doit débuter le 15 avril. L’organisme a de son côté précisé que les procédures de nettoyage seront rehaussées, sans donner davantage de détails.

L’an passé, on dénombrait 7250 vélos BIXI dans les rues montréalaises, ainsi qu'à Longueuil, Mont-Royal, Laval et Westmount. Il s'est agi d'une année record, en matière d’utilisation, avec 5,8 millions de déplacements et 320 000 utilisateurs uniques.