Les établissements de santé de la Côte-Nord ajustent leur service devant la COVID-19

Des lits supplémentaires sont en assemblage dans les établissements de santé de Baie-Comeau et de Sept-Îles. Et dû côté de Port-Cartier, la clinique de dépistage sera déplacée pour mieux répondre aux besoins de la pandémie.

À Baie-Comeau, 19 lits ventilés sont en train d’être installés dans l’aile sud du premier étage de l’hôpital Le Royer. Les lits ventilés permettent d’accueillir des patients potentiellement atteints de la COVID-19.

De plus, 20 lits non ventilés sont installés au cinquième étage de l’hôpital dans des locaux habituellement occupés par l’administration. Ces lits non ventilés pourront aider lors d'éventuels débordements pour des patients qui ne seraient pas atteints de la COVID-19.

Du côté de l'hôpital de Sept-Îles, le directeur des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Danny Gagnon, précise qu’un plan d’action va être mis en place aux soins intensifs et à l’urgence. On va réutiliser un site qui est désaffecté au troisième étage. La création de lits, c’est juste 24 lits.

Par ailleurs, une nouvelle clinique de dépistage verra le jour à l’aréna de Port-Cartier. Pour le moment les tests sont effectués dans le garage des ambulanciers.

Le nouveau centre devrait être fonctionnel d’ici vendredi. Les patients pourront y subir un test de dépistage à bord de leur véhicule.

Vu qu’on a une augmentation des requêtes de prélèvements, mais aussi des besoins des officiers ambulanciers, on va préférer sortir de l’installation pour s’assurer que tout le monde fasse bien ce qu’il a à faire. Danny Gagnon, directeur des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique pour le CISSS de la Côte-Nord

En raison de la propagation du virus dans le pénitencier de Port-Cartier, près de 50 % des cas détectés de la Covid-19 sur la Côte-Nord sont dans cette municipalité.