L’ALOCAT demande l’annulation des loyers d’avril

Alors que le premier ministre François Legault demande aux propriétaires d’être conciliants pour quelques jours en attendant l’arrivée des chèques d’assistance financière, l’ALOCAT doute de l’efficacité de cette stratégie.

Il faut que Québec parle plus fort qu’une simple demande, affirme le coordonnateur Bruce Gervais. Dans la réalité, cette demande polie va-t-elle résonner dans la relation entre les propriétaires et les locataires? Les associations de propriétaires ont été claires qu’il n’y aurait pas de cadeau aux locataires. On demande plutôt l’annulation du loyer d’avril, qui serait une mesure sociale égale pour tout le monde, quitte à faire un plan d’aide pour les propriétaires qui en auraient besoin.

L’ALOCAT rappelle que la crise actuelle s’ajoute à une crise du logement bien présente dans la région depuis plusieurs années, qui a contribué à faire gonfler le coût des loyers. Bruce Gervais martèle que les besoins primaires des locataires doivent aujourd’hui passer avant ceux des propriétaires.

En situation de crise, peut-on penser être proportionnel dans notre réaction?, questionne Bruce Gervais. Les gens qui doivent payer leur loyer, c’est leur toit et ils n’ont plus rien après. Je ne dis pas que c’est simple pour les propriétaires, mais qui est le plus dans la misère entre les deux? Aidons les gens qui ne vont pas arriver maintenant et gérons les autres cas sur demande. Il n’y aura pas péril en la demeure.

Pas tous des « bourgeois sans coeur »

Elle-même copropriétaire de sept logements à Amos, Kate Blais déplore le discours qui stigmatise tous les propriétaires comme des bourgeois sans coeur qui ont de l’argent à profusion.

Le premier ministre a tout à fait raison d’appeler les propriétaires à faire preuve d’ouverture et de compréhension en ce temps de crise, lance-t-elle d’entrée de jeu. Mais on ne doit pas oublier que la majorité des propriétaires ne sont pas de grandes entreprises immobilières. On a des paiements hypothécaires à faire avec des intérêts et des taxes.Si l’argent des loyers n’entre pas, on va payer ça de notre poche et ce n’est pas tout le monde qui peut se le permettre.

Pour Kate Blais, il est clair que le rapport de force n’est pas égal entre les propriétaires et les locataires. C’est évident que les propriétaires sont en général plus privilégiés que leurs locataires et on doit faire preuve d’ouverture face à leur précarité, explique-t-elle. On doit arriver à pouvoir négocier de personne à personne, trouver des solutions pour que ça fonctionne. Mais ils ne doivent pas oublier que nous devons faire nos paiements.

À cet effet, Kate Blais souhaite que les associations de propriétaires utilisent leur rapport de force pour demander aux banques de retarder le paiement des hypothèques et des intérêts. Elle déplore aussi le climat de tension qui est créé par la position de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ).