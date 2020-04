La Fédération des parents du Manitoba encourage les parents à se faire confiance

La Fédération des parents du Manitoba (FPM) encourage les pères et les mères à continuer à se faire confiance en ce qui concerne le suivi scolaire des enfants à la maison en cette période de pandémie.

La première semaine de suspension des cours dans la province a permis aux parents de mieux comprendre les outils à leur disposition, pense la directrice générale de la Fédération des parents du Manitoba (FPM), Brigitte L’Heureux.

« Durant cette semaine, on a testé un peu les plateformes, on a vu les bienfaits et ce qui marche moins », dit-elle.

La décision de la province de prolonger la suspension de cours pour une durée indéterminée démontre l’ampleur du danger que représente la pandémie, croit la directrice générale.

Je n’étais pas surprise, car on s’attendait tous à cette nouvelle-là , dit-elle.

Elle croit que l’un des plus grands défis pour les parents est d’expliquer aux enfants qu’ils ne reverront pas leurs amis de classe et leur enseignant de si tôt.

C’est une tristesse pour les jeunes finissants qui n’auront pas de bal , lance-t-elle.

Brigitte L'Heureux. Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Brigitte L'Heureux fait confiance aux parents qui selon elle connaissent bien les besoins de leurs enfants et sauront faire le suivi pédagogique nécessaire.

De plus, elle souligne que les divisions scolaires ont montré qu’elles ont à cœur la continuité dans l’éducation des jeunes.

Les parents, les enseignants, nous sommes tous dans le même bateau. On a vu la semaine passée, les enseignants ont fait un travail formidable. Il va falloir qu’on soit patient, qu’on soit calme et qu’on reste optimiste. Brigitte L’Heureux, directrice générale de la Fédération des parents du Manitoba (FPM)

Selon elle, la réussite passe par une bonne communication.

[Les parents doivent] respirer et attaquer une journée à la fois, dit-elle. L’important va être de garder le moral des parents élevé, s’assurer que leur santé mentale est bien.

Besoins spéciaux

Brigitte L'Heureux souhaite toutefois que les écoles se penchent sur le cas des élèves ayant des besoins spéciaux ou ceux vivant en situation de pauvreté. Elle souhaite que les divisions scolaires s’assurent que les besoins des enfants défavorisés sont couverts adéquatement.

Il y a certains jeunes qui sont défavorisés et qui n’ont peut-être pas accès à internet , dit-elle.

Le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine, Alain Laberge. Photo : Radio-Canada

Les divisions scolaires affirment être conscientes de la situation de certains de leurs élèves et que les enseignants font tout ce qu’ils peuvent pour accompagner chaque jeune en cette période exigeante.

Nos enseignants savent que ce ne sont pas tous les enfants qui ont accès à internet et aux plateformes. Nos enseignants sont passés à travers ces défis d’une manière incroyable , explique le directeur de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), Alain Laberge.

Il demande aux parents de continuer à faire ce qu’ils font déjà et leur remercie pour leur patience.