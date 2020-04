Quand on est en amour de Patrick Norman, revue pour sensibiliser les gens à la COVID-19

La populaire chanson Quand on est en amour s’est transformée en message de sensibilisation et d’encouragement. C’est la conjointe de Patrick Norman, Nathalie Lord, qui a eu cette idée pour encourager les gens à rester chez eux et à respecter les consignes gouvernementales. La vidéo de la chanson est devenue virale.

Publiée sur Facebook, la vidéo de leur duo a été vue plus d’un million de fois et partagée plus de 31 000 fois. Patrick Norman a insisté pour que Nathalie Lord la chante puisque l’idée de cette adaptation venait d'elle. Il encourage les gens à chanter avec eux.

Si tu crois que le gouvernement serre un peu trop les dents et tu vois que l’univers entier s’écroule autour de toi, n’oublie pas, tu dois le faire pour toi, ta famille et tes amis , sont les premières paroles de la chanson.

En entrevue avec la chroniqueuse de l’émission Le 15-18 Catherine Richer, Patrick Norman explique que son amoureuse ne lui a pas dit qu’elle retravaillait sa chanson avant de lui présenter sa version finale.

J’étais étonné que personne n’y ait pensé avant. La chanson a été tellement reprise, même en allemand , mentionne-t-il.

Il a tout de suite pensé que c’était une excellente idée.

Les paroles sont simples et vont droit au but : restez chez vous et faites-le par amour. Il faut prendre ça au sérieux. Personne ne veut attraper cette saloperie, selon les témoignages. Patrick Norman

Comme tout le monde, Patrick Norman trouve cette situation irréelle. On dirait qu’on est dans un film d’anticipation. On s’évite, on traverse la rue quand quelqu’un arrive en face de nous. À 73 ans, je n’aurai jamais imaginé vivre quelque chose comme ça , se désole-t-il.

Il encourage aussi les personnes qui sont vraiment seules à se manifester. Ceux qui sont seuls sont les oubliés. Ils font aussi partie du confinement. Il va falloir repenser notre société et notre humanité. C’est une méchante leçon qu’on est en train d’apprendre. On avait tendance à s’isoler, à être dans notre bulle qui est maintenant imposée, et on se rend compte qu’on a besoin de contacts humains , pense-t-il.

Une maman centenaire

Cette période de pandémie fait vivre un anniversaire très spécial en isolement à Patrick Norman. En effet, sa mère célèbre ses 100 ans le 1er avril.

Ça me tue de ne pas pouvoir la voir , conclut-il, la gorge serrée.

D'ailleurs, l'an dernier à la même date, pour les 99 ans de sa mère, le chanteur avait partagé une vidéo d'elle sur les réseaux sociaux.